وحیدآنلاین با انتشار گزارش‌هایی به نقل از شهروندان از وقوع انفجارها و حملات در نقاط مختلف ایران خبر داد. بر اساس این گزارش‌ها، حوالی ساعت ۴:۲۰ بامداد جمعه ۲۹ اسفند، ساختمانی در خیابان فلسطین تهران هدف قرار گرفته و دقایقی بعد نیز صدای انفجار و دود از مناطق مختلف از جمله پردیس گزارش شده است.

همچنین در ویدیویی دریافتی، شهروندی از وقوع چندین انفجار پیاپی در حوالی پارچین خبر داده و گفته است این حملات حدود پنج دقیقه ادامه داشته و پس از آن پدافند فعال شده است. گزارش‌ها حاکی از لرزش شدید ساختمان‌ها در این منطقه بوده است.

وحیدآنلاین همچنین از دریافت پیام‌هایی درباره فعالیت پدافند در تهران و گزارش‌هایی از هدف قرار گرفتن نقاطی در کرمان و محدوده شازند اراک خبر داده است. برخی شاهدان نیز از مشاهده نور و شنیدن صدای سوت پیش از برخورد در مرکز تهران خبر داده‌اند.

