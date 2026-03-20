مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در پیامی با اشاره به فرا رسیدن نوروز، این جشن باستانیِ نماد نو شدن، همدلی و امید، گفت در حالی که میلیون‌ها نفر در ایران و فراتر از مرزهایش این مناسبت را گرامی می‌دارند، بسیاری ناچارند سال نو را زیر آتش بمباران، در آوارگی و در سوگ عزیزان از دست‌رفته سپری کنند.

او از همه طرفین خواست فورا به خصومت‌ها پایان دهند، امکان دسترسی بی‌وقفه و بی‌مانع به کمک‌های بشردوستانه را فراهم کنند و به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل پایبند بمانند.

ساتو تاکید کرد بحران حقوق بشر در ایران با این حملات آغاز نشده و با پایان آن‌ها نیز خاتمه نخواهد یافت و افزود اعدام‌ها، آزار اقلیت‌ها، زندانی‌کردن زندانیان سیاسی و خشونت علیه زنان پیش از جنگ نیز وجود داشته و باید مورد توجه قرار گیرد.

او گفت اگر مردم ایران محور هر راه‌حلی هستند، حملات باید متوقف و گفت‌وگوی دیپلماتیک از سر گرفته شود.

ساتو همچنین از مقام‌های ایرانی خواست قطع اینترنت را پایان دهند و همه بازداشت‌شدگان خودسرانه، از جمله مرتبطان با اعتراضات سراسری، را آزاد کنند تا خانواده‌ها بتوانند در نوروز در کنار یکدیگر باشند.