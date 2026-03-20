پیام منتسب به مجتبی خامنهای: باید امنیت از دشمنان داخلی و خارجی سلب شود
کانال تلگرام مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، پیامی منتسب به او منتشر کرد که در آن کشته شدن اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را به مسعود پزشکیان و ماموران وزارت اطلاعات تبریک و تسلیت گفته است.
در این پیام منتسب به مجتبی خامنهای آمده که جای خالی خطیب باید با «تلاش مضاعف» دیگر مسئولان و ماموران وزارت اطلاعات جبران شود. در ادامه نیز تاکید شده که باید امنیت از دشمنان داخلی و خارجی سلب شود.
انتشار این پیام در حالی است که از زمان معرفی مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، هیچ تصویر یا ویدیوی واقعی از او منتشر نشده و همزمان گمانهزنیهایی درباره کشته شدن، زخمی شدن یا بدشکل شدن و آسیبدیدگی شدید او در پی حملات آمریکا و اسرائیل مطرح شده است.