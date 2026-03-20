کانال تلگرام مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، پیامی منتسب به او منتشر کرد که در آن کشته شدن اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را به مسعود پزشکیان و ماموران وزارت اطلاعات تبریک و تسلیت گفته است.

در این پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای آمده که جای خالی خطیب باید با «تلاش مضاعف» دیگر مسئولان و ماموران وزارت اطلاعات جبران شود. در ادامه نیز تاکید شده که باید امنیت از دشمنان داخلی و خارجی سلب شود.

انتشار این پیام در حالی است که از زمان معرفی مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، هیچ تصویر یا ویدیوی واقعی از او منتشر نشده و هم‌زمان گمانه‌زنی‌هایی درباره کشته شدن، زخمی شدن یا بدشکل شدن و آسیب‌دیدگی شدید او در پی حملات آمریکا و اسرائیل مطرح شده است.