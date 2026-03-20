جنگ میان آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران همچنان بدون نشانه‌ای از پایان آن ادامه دارد.

ارتش اسرائیل جمعه ۲۹ اسفند اعلام کرد مراکز دولتی را در تهران هدف قرار داده است.

صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز گزارش داد علی‌محمد نائینی، معاون روابط عمومی سپاه پاسداران، کشته شده است. تازه‌ترین مورد از ده‌ها مقام ارشد دولتی و نظامی جمهوری اسلامی که به‌دست اسرائیل ترور شده‌اند.

ساعتی پیش از انتشار خبر کشته شدن نائینی، از او نقل قول شد: «تولید موشک در طول جنگ ادامه دارد و هیچ کمبودی در ذخایر وجود ندارد. شگفتانه‌هایی برای دشمن داریم. هر میزان پیش برویم نبردها، نبردهای متحیرکننده، پیچیده‌تر و همراه با شگفتانه خواهد بود.»

او به صنعت موشکی جمهوری اسلامی نمره ۲۰ داده و گفته بود: «هیچ نگرانی‌ای در این رابطه وجود ندارد.»

تشدید درگیری‌ها و اختلاف اهداف واشینگتن و تل‌آویو

در تل‌آویو، ۲۹ اسفند آژیرهای خطر به صدا درآمد و صدای انفجار رهگیری موشک‌ها شنیده شد.

ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد حکومت ایران موجی از موشک‌ها را به سمت این کشور شلیک کرده است.

خبرگزاری رویترز نوشت اکنون چشم‌انداز آتش‌بس با این برداشت گسترده تضعیف شده که اسرائیل و ایالات متحده، «اهداف و راهبردهایی متفاوت» را دنبال می‌کنند.

تولسی گبرد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، ۲۸ اسفند به کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان گفت: «دولت اسرائیل بر از کار انداختن رهبری ایران متمرکز بوده است.»

او افزود: «رییس‌جمهوری گفته اهداف او نابودی توانایی ایران در پرتاب موشک‌های بالستیک، ظرفیت تولید این موشک‌ها و نیروی دریایی [حکومت ایران] است.»

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ۲۸ اسفند وعده داد هشدار دونالد ترامپ برای خودداری از تکرار حمله به میدان گازی پارس جنوبی ایران را رعایت کند، اما در عین حال گفت حکومت ایران دیگر قادر به غنی‌سازی اورانیوم - که می‌تواند در کلاهک‌های هسته‌ای استفاده شود - یا تولید موشک‌های بالستیک نیست.

رویترز نوشت که با این حال، توانایی جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن تاسیساتی مانند پالایشگاه‌ها و منافع آمریکا و دیگر اهداف در خاورمیانه - از جمله بندر نفتی ینبع در دریای سرخ - این گفته را زیر سوال می‌برد.

نتانیاهو همچنین بدون ارائه جزییات گفت سرنگونی حکومت ایران به یک «مولفه زمینی» نیاز خواهد داشت.

یک مقام آمریکایی و سه منبع آگاه این هفته به رویترز گفتند آمریکا در حال بررسی اعزام هزاران نیروی نظامی برای تقویت عملیات خود در خاورمیانه است و حتی احتمال دارد در سواحل ایران یا جزیره خارک، مرکز صادرات نفت از ایران، نیرو پیاده کند.

ترامپ در پاسخ به این گزارش‌ها گفت: «اگر چنین قصدی داشتم، قطعا به شما نمی‌گفتم. اما فعلا نیرویی اعزام نمی‌کنم. هر کاری لازم باشد انجام خواهیم داد.»

وب‌سایت اکسیوس نیز ۲۹ اسفند به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد دولت آمریکا در حال بررسی طرح‌هایی برای تصرف یا محاصره جزیره خارک است.

از سوی دیگر، قیمت شاخص نفت برنت پس از جهش در ۲۸ اسفند، در حدود ۱۱۰ دلار تثبیت شد. افزایشی که ناشی از نگرانی‌های فزاینده در مورد بزرگ‌ترین اختلال در عرضه انرژی جهان و احتمال بروز شوک اقتصادی جهانی بود.

رویترز نوشت اکنون هشدارها افزایش یافته که حتی در صورت پایان زودهنگام جنگ، بازگشت سریع به وضعیت عادی ممکن نخواهد بود؛ چرا که حملات هوایی و بسته شدن عملی تنگه هرمز - گذرگاهی که ۲۰ درصد نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند - پیامدهای عمیقی بر جای گذاشته است.

متحدان غربی و کمک مشروط به آتش‌بس در خلیج فارس

رییس‌جمهوری آمریکا ۲۸ اسفند بار دیگر از متحدان اصلی واشینگتن و سایر کشورها - که هیچ‌یک در جریان تصمیم‌گیری برای آغاز جنگ قرار نگرفته بودند - خواست برای تامین امنیت کشتیرانی کمک کنند.

آلمان، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، کانادا و هلند، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند به «تلاش‌های مناسب برای تضمین عبور ایمن از تنگه [هرمز]» خواهند پیوست.

با این حال، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، تاکید کرد که این همکاری «مشروط به پایان درگیری‌ها» است.

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، نیز پس از نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت دفاع از حقوق بین‌الملل و تلاش برای کاهش تنش‌ها «بهترین کاری است که می‌توان انجام داد».

او افزود: «من نشنیدم کسی در اینجا تمایلی برای ورود به این درگیری داشته باشد؛ کاملا برعکس [بود].»

۲۹ اسفند، در حالی که مسلمانان منطقه در تلاشند عید فطر، پایان ماه رمضان، را جشن بگیرند و ایرانیان، نوروز را گرامی بدارند، چشم‌انداز پایان سریع جنگی که در آستانه ورود به هفته چهارم خود است، دور از دسترس به نظر می‌رسد.

در این شرایط، شرکت ملی نفت کویت اعلام کرد پالایشگاه «مینا الاحمدی» هدف چندین حمله پهپادی قرار گرفت و برخی واحدهای آن دچار آتش‌سوزی شدند.

رویترز نوشت جریان نفت خام و فرآورده‌های نفتی به‌دلیل کاهش تولید و توقف صادرات از سوی تولیدکنندگان خلیج فارس، حدود ۱۲ میلیون بشکه در روز - معادل حدود ۱۲ درصد تقاضای جهانی - کاهش یافته است.

این میزان کاهش عرضه، برای بخش‌های حمل‌ونقل، کشتیرانی و صنایع وابسته، به آسانی قابل جایگزینی نیست و آثار آن برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه خواهد داشت.