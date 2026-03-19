صدای انفجاری در غرب تهران
بر اساس گزارشهای رسیده صبح پنجشنبه صدای انفجاری در غرب تهران شنیده شد.
بر اساس گزارشها، در نقاط مختلف استان گیلان تعطیلی گسترده فروشگاهها و حضور مردم در خیابانها مشاهده شده است. همچنین پدافند هوایی رشت فعال شده است.
در دریای خزر نیز گزارش شده چند شناور هدف قرار گرفتهاند.
در بندر پهلوی (انزلی)، میدان اصلی شهر، محدوده کشتیسازی تمجیدی و پادگان نیروی دریایی حسنرود هدف قرار گرفتهاند. همچنین گزارش شده مقر سپاه در نزدیکی ترمینال انزلی و حوالی شهرک مطهری پس از حسنرود هدف اصابت موشک قرار گرفته است.
بر اساس گزارشها، شامگاه چهارشنبه در منطقه غازیان بندر انزلی در استان گیلان صدای انفجارهای پیدرپی شنیده شده است.
مخاطبان ایراناینترنشنال نیز از شنیده شدن صدای ممتد پرواز جنگنده در نزدیکی بندر انزلی خبر دادهاند.
در برخی پیامها به شنیده شدن صدای بیش از ۲۰ انفجار و لرزش پنجرهها اشاره شده و گفته شده پیش از وقوع انفجارها، صدای پدافند هوایی به گوش رسیده است.
یک مخاطب ایراناینترنشنال، دوشنبه ۲۵ اسفند خبر داد با استقرار حدود ۳۰ نیروی مسلح نوپو و نفربرها در مسیر جنوب به شمال میدان الغدیر گلشهر کرج، این مسیر بهطور کامل مسدود شد.
مخاطب دیگری اعلام کرد نیروهای امنیتی با موتور، تیربار و تجهیزات وارد بانک ملت در گلشهر کرج، چهارراه گلزار، و همچنین اداره ثبت احوال در گلزار شرقی شدهاند.
از سوی دیگر، ساعت ۱۶:۱۵ دوشنبه، صدای پدافند و انفجار از اطراف گرمدره در استان البرز به گوش رسیده است.
مخاطبی به ایراناینترنشنال گفت: «نزدیک ظهر یکی از ساختمانهای قرارگاه خاتمالانبیا در خیابان زرافشان شهرک غرب تهران هدف قرار گرفت و از همان زمان، مسیر خیابان زرافشان شهرک غرب مسدود شد.»
مخاطب دیگری خبر داد کلانتری ۱۲۳ نیاوران در حملات ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه هدف قرار گرفت.
همچنین حدود ساعت ۱۲:۲۰ ظهر دوشنبه، ساختمان بسیج در خیابان هدایتی تهران، سمت «شهید کرد»، هدف قرار گرفته است.
یک شهروند با ارسال ویدیویی در دوشنبه ۲۵ اسفند به ایراناینترنشنال، دودهای ناشی از انفجار را در شرق تهران نشان میدهد.
بر اساس پیام مخاطبان، ساعت ۲۰:۰۶ جمعه در اسلامشهر، روبهروی باغ فیض هدف حمله قرار گرفت و حدود ساعت ۲۰ جمعه در حوالی فردیس کرج صدای حدود شش انفجار شنیده شد
یک مخاطب گفت که ساعت ۲۰:۱۰ جمعه در گوهردشت کرج صدای عبور جنگنده شنیده شد و چند دقیقه بعد صدای انفجار به گوش رسید
همچنین بر اساس پیام یک مخاطب ساعت ۸:۱۲ جمعه در ملارد صدای انفجارهای شدید شنیده شد.
حدود ساعت هشت شب جمعه نیز صدای انفجارهایی از سمت مهرشهر و کیانمهر، پشت معراج ۹ کرج شنیده شد.