سپاه استفاده از موشکهای چندکلاهکه علیه اسرائیل را تایید کرد
سپاه پاسداران بامداد چهارشنبه ۲۷ اسفند با انتشار بیانیهای تایید کرد که چندین موشک با کلاهکهای متعدد بهسوی اسرائیل شلیک کرده است. بر اساس این بیانیه سلاحهای به کار رفته در این موج از حملات برای وارد کردن بیشترین خسارت و عبور از لایههای متعدد پدافند هوایی اسرائیل طراحی شده است.
سپاه این حمله را انتقام کشته شدن علی لاریجانی در حملات شب گذشته اسرائیل توصیف کرد و افزود که در حمله به منطقهای در نزدیکی تلآویو، از موشکهای چندکلاهکه «خرمشهر-۴» و «قدر» استفاده کرده است.
اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که در پی حملات موشکی جمهوری اسلامی به شهر رَمَت گَن، در شرق تلآویو، دو نفر کشته شدند.