کنت پولاک، تحلیلگر پیشین سیا و شورای امنیت ملی آمریکا، چهارشنبه ۲۷ اسفند، در مطلبی تحلیلی در نشریه فارین افرز، به ارزیابی استراتژیک حملات هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از آن برای تغییر حکومت پرداخت.

پولاک معتقد است تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای حمله به ایران، «یک قمار با ریسک بسیار بالا» است.

به گفته او، گرچه جنبه نظامی این نبرد با همکاری بی‌نقص نیروی هوایی آمریکا و اسرائیل و با دقتی خیره‌کننده در حال پیشروی است تا برنامه هسته‌ای، توان موشکی و ماشین سرکوب حکومت ایران را فلج کند، اما پرسش کلیدی این است: آیا کارزار هوایی می‌تواند جرقه‌ای برای یک انقلاب مردمی و سقوط نهایی حکومت باشد؟

سناریوهای محتمل؛ بیم و امید

نویسنده با نگاهی به تاریخ، استدلال کرده است سرنگونی یک حکومت تنها با اتکا به نیروی هوایی و بدون مداخله زمینی، تقریبا ممکن نیست.

با این حال، او تاکید دارد حکومت فعلی در ایران به‌دلیل «فساد گسترده و فقدان مشروعیت»، به «ساختاری تو‌خالی» بدل شده که ممکن است با یک ضربه نهایی، فرو بریزد.

پولاک چهار سناریو برای آینده ایران ترسیم می‌کند: در سناریوی نخست، بقا و رادیکالیسم مطرح است؛ به این معنا که حکومت با سرکوب پس از جنگ باقی می‌ماند و نسخه‌ای تهاجمی‌تر، احتمالا به رهبری مجتبی خامنه‌ای، شکل می‌گیرد که با شتاب به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت می‌کند.

در سناریوی دوم، جنگ داخلی رخ می‌دهد؛ به‌طوری‌ که سقوط ناگهانی بدون وجود جایگزین، ایران را به سرنوشتی مشابه لیبی یا سوریه دچار می‌کند و پیامد آن، آوارگی میلیون‌ها نفر و گسترش تروریسم خواهد بود.

در سناریوی سوم، دیکتاتوری نظامی شکل می‌گیرد؛ یعنی یک قدرت نظامی با الگویی شبیه به مدل «رضا شاهی» به قدرت می‌رسد که لزوما دموکراتیک نیست، اما در مقایسه با وضعیت پیشین، ستیزه‌جویی کمتری با غرب دارد.

در سناریوی چهارم، دموکراسی پایدار تحقق می‌یابد؛ گزینه‌ای که ایده‌آل‌ترین اما در عین حال کم‌احتمال‌ترین سناریو است، زیرا در حال حاضر جریان‌های مخالف سازمان‌یافته‌ای برای مدیریت دوران گذار مشاهده نمی‌شود.

استراتژی پیروزی؛ از تهران تا بیروت

پولاک برای افزایش شانس پیروزی و جلوگیری از شکست این قمار، دو پیشنهاد ارائه می‌دهد:

نخست: حمایت هوایی مستقیم از معترضان

او معتقد است واشینگتن نباید صرفا به بمباران زیرساخت‌ها اکتفا کند: «اگر مردم به خیابان‌ها آمدند، جنگنده‌ها و پهپادهای آمریکایی باید مستقیما نیروهای امنیتی و ماشین سرکوب را در شهرها هدف قرار دهند تا مسیر برای پیروزی قیام هموار شود.»

دوم: حذف بازوهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی، از جمله نابودی یا خلع سلاح حزب‌الله به‌وسیله ارتش لبنان با حمایت همه‌جانبه واشینگتن

این اقدام می‌تواند روحیه نیروهای حکومت در داخل ایران را تضعیف کند و به مردم انگیزه‌ای مضاعف برای ایستادگی بدهد.

به باور پولاک، تغییر حکومت در ایران همواره یک ریسک بزرگ است و واشینگتن باید با حمایت مستقیم نظامی از قیام مردم و حذف متحدان منطقه‌ای جمهوری اسلامی، بخت پیروزی را به نفع خود تغییر دهد.

در غیر این صورت، خروجی این نبرد ممکن است یک حکومت به مراتب خطرناک‌تر، خشمگین‌تر و انتقام‌جوتر از گذشته باشد.