تایمز اسرائیل در گزارشی به قلم بن سیلز، چهارشنبه ۲۸ اسفند، به کالبدشکافی دلایل حمایت بی‌سابقه مردم اسرائیل از تداوم جنگ با جمهوری اسلامی پرداخته است.

در حالی که سه هفته از آغاز درگیری مستقیم نظامی میان ائتلاف آمریکا و اسرائیل با تهران می‌گذرد، تحلیل‌گران با پدیده‌ای قابل‌توجه روبه‌رو شده‌اند.

«جنگ لوکس»؛ سپاس از نیروی هوایی

بنابر گزارش این رسانه اسرائیلی، هفته گذشته یورام یوول، روان‌کاو، در شبکه ۱۲ تلویزیون این کشور، نبرد کنونی را یک «جنگ لوکس» توصیف کرد.

او خطاب به کسانی که از صدای آژیر گله می‌کردند، گفت: «باید پای نیروی هوایی را ببوسید. هرگز ارتش و جنگی شبیه به این ندیده‌ام که در آن مردم در امنیت نسبی باشند و ارتش تمام بار را به دوش بکشد.»

تایمز اسرائیل اشاره می‌کند که اصطلاح «جنگ لوکس»، کلید درک وضعیت فعلی است.

نظرسنجی‌های «موسسه دموکراسی اسرائیل» (IDI) نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد کل شهروندان و بیش از ۹۲ درصد یهودیان اسرائیل همچنان از عملیات علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند.

چرا حمایت‌های مردمی فرو نمی‌ریزد؟

نویسنده این مطلب تحلیلی بر این باور است که عوامل متعددی در این تاب‌آوری نقش دارند.

در وهله نخست، اکثر اسرائیلی‌ها تهدید جمهوری اسلامی را نه یک موضوع تئوریک، بلکه خطری «وجودی» تلقی می‌کنند که برای جلوگیری از فاجعه‌ای بزرگ‌تر در آینده، باید با آن روبه‌رو شد.

از سوی دیگر، برخلاف جنگ‌های فرسایشی سنتی، زیرساخت‌های مدنی اسرائیل همچنان فعال هستند؛ فروشگاه‌ها پر از کالا، سیستم درمانی برقرار و حمل‌ونقل عمومی در جریان است.

به گزارش تایمز اسرائیل، تنها سیستم آموزشی تعطیل شده که آن هم با توجه به نزدیکی عید «پسح»، برای خانواده‌ها قابل‌تحمل است.

همچنین برخلاف اختلافات سیاسی گذشته، بیش از ۶۰ درصد رای‌دهندگان، حتی مخالفان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، معتقدند رهبری سیاسی، منافع امنیتی را در اولویت قرار داده و همکاری با آمریکا به آن‌ها اطمینان خاطر داده است.

چه چیزی می‌تواند ورق را برگرداند؟

در بخش دیگری از این گزارش، دالیا شیندلین، تحلیل‌گر سیاسی، هشدار می‌دهد که این حمایت همیشگی نیست.

به باور او، اگر آمار تلفات انسانی به‌شدت افزایش یابد، خسارات سنگینی به شهرهای بزرگ وارد شود یا آمریکا از ائتلاف خارج شود، این اجماع ملی به‌سرعت از هم می‌پاشد.

در نهایت، تایمز اسرائیل تاکید می‌کند که تنها ۱۱ درصد از اسرائیلی‌ها به سقوط فوری حکومت جمهوری اسلامی باور دارند. با این حال، اکثریت معتقدند پیشروی در این عملیات برای امنیت بلندمدت آن‌ها حیاتی است.