سنتکام: با بمبهای سنگرشکن سایتهای موشکی ضدکشتی در نزدیکی تنگه هرمز را نابود کردیم
فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده (سنتکام) با انتشار تصویری از نقشه ایران و تنگه هرمز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ساعاتی پیش، نیروهای آمریکایی با موفقیت چندین مهمات نفوذگر عمقی ۵۰۰۰ پوندی را روی سایتهای موشکی مستحکم [حکومت] ایران در امتداد خط ساحلی ایران در نزدیکی تنگه هرمز به کار گرفتند.»
این توییت که بامداد چهارشنبه ۲۷ اسفند منتشر شد، افزود: «موشکهای کروز ضدکشتی در این سایتها، کشتیرانی بینالمللی در این تنگه را به خطر میانداختند.»