تاکید یونان بر راهحل پایدار بهجای توافقهای موردی در تنگه هرمز
وزارت امور خارجه یونان اعلام کرد این کشور بهدنبال توافقهای جداگانه درباره عبور کشتیها از تنگه هرمز نیست و بر یافتن راهحلی پایدار برای برقراری و تداوم صلح تاکید دارد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد حکومت ایران گزارش داد مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در جلسهای مرتبط با سیاست خارجی اعلام کرده «اکنون زمان مناسبی برای صلح نیست».
بر اساس این گزارش، خامنهای تاکید کرده آمریکا و اسرائیل باید «شکست بخورند و غرامت بپردازند».
رویترز افزود خامنهای پیشنهادهایی را که دو کشور میانجی به وزارت خارجه جمهوری اسلامی فرستاده بودند، رد کرده است.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که هیچ نشانهای از حیات، وضعیت سلامتی یا شرایط جسمی سومین رهبر جمهوری اسلامی در دسترس نیست.
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور یک سایت زیرزمینی حزبالله را در جنوب لبنان هدف قرار داد.
به گفته ارتش اسرائیل، حزبالله از این مکان برای نگهداری تسلیحات استفاده میکرد.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل نوشت در این تاسیسات زیرزمینی، موشکهای کروز و صدها راکت ذخیره شده بود.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، کشته شده است.
کاتز گفت: «لاریجانی و فرمانده بسیج [غلامرضا سلیمانی] حذف شدند و به رهبر طرح نابودی [اسرائیل]، خامنهای، و تمام اعضای خنثیشده محور شر در قعر جهنم پیوستند.»
کاتز افزود او و بنیامین نتانیاهو به ارتش اسرائیل دستور دادهاند «به شکار رهبران رژیم ترور و ستم در ایران ادامه دهند و بارها سر اختاپوس را قطع کنند و نگذارند رشد کند».
در یک سال عادی، این روزها روزنامههای ایران پر بودند از گزارشها و مطالبی در ستایش نوروز. اما با شعلهور شدن آتش حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در سراسر ایران، صفحههای اول روزنامهها اکنون بهجای آن، با تیترهایی درباره امنیت و بقا پر شدهاند.
پس از بیش از دو هفته تحولات مکرر - از جمله مرگ علی خامنهای، تعیین جانشین و جنگی که بخشهای وسیعی از کشور را درگیر کرده - روزنامههای تهران بیش از پیش بر تلاش روزمره مردم برای گذران زندگی زیر سایه جنگ تمرکز کردهاند.
در مطبوعات، اکنون «اضطراب اقتصادی» در مرکز توجه قرار دارد.
روزنامه اقتصادی «دنیای اقتصاد» از «هشدار قرمز برای وضعیت اقتصادی» سخن گفته است، در حالی که روزنامه «جمهوری اسلامی» با لحنی عملگرایانهتر تیتر زده است: «لزوم صداقت با مردم در شرایط اضطراری».
این روزنامه از مسئولان خواسته است «معیشت مردم را از سیاست جدا کنند».
اقتصاد در وضعیت هشدار؛ اختلاف روایتها در رسانهها
پوشش موضوع تنش و درگیری در تنگه هرمز نیز در صفحههای اول روزنامهها جایگاه برجستهای داشته است.
روزنامه «کیهان» که مدیرمسئول آن از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشود، وعده داد: «پاسخ ایران، دشمنان را از اقدام خود در این جنگ ارادهها پشیمان خواهد کرد.»
در مقابل، روزنامه «اطلاعات»، دیگر روزنامه نزدیک به دفتر رهبر حکومت ایران، از دولت خواست «از قحطی قریبالوقوع و کمبود کالا جلوگیری کند»؛ موضعی که تفاوتی آشکار با رویکرد «اقتصاد مقاومتی» کیهان دارد.
مفهومی که سالها از سوی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، ترویج میشد.
این روزنامه حتی پیشنهاد داد که در ایام نوروز که معمولا تا دو هفته به طول میانجامد، کالاهای اساسی سهمیهبندی شوند.
اقتصاددانانی که در چندین روزنامه مورد استناد قرار گرفتهاند، بخشی از آشفتگی بازار را ناشی از سیگنالهای سیاسی متناقض و همچنین تلاشهای بانک مرکزی برای تثبیت قیمتها در روزهای پایانی سال دانستند.
سه جریان در مطبوعات؛ اجماع بر سر سالی سرنوشتساز
دو مقاله مهم که در روزهای گذشته در روزنامههای «اطلاعات» و «جمهوری اسلامی» منتشر شدند، بازتابدهنده فضای کلی کشور بودند.
«اطلاعات» با تاکید بر «اولویت نان و اخلاق بر منازعات سیاسی»، از جناحهای سیاسی بهدلیل تبدیل معیشت مردم به میدان رقابت حتی در زمان جنگ، انتقاد کرد و از مسئولان و رسانهها خواست به درگیریهای جناحی پایان دهند و بر تثبیت قیمتها تمرکز کنند تا از فرسایش بیشتر اعتماد اجتماعی جلوگیری شود.
در مقابل، «جمهوری اسلامی» به مسئولان توصیه کرد مشاورانی که آنها را گمراه میکنند و از مسائل واقعی مردم منحرف میسازند، کنار بگذارند.
به این ترتیب، سه جریان اصلی در مطبوعات شکل گرفت:
رسانههای تندرو مانند «کیهان» بحران را به جنگ نسبت داده و بر مقاومت تاکید کردند. روزنامههای اصلاحطلب از جمله «اعتماد» و «شرق» از بنبست سخن گفتند و خواستار تغییرات اساسی، از جمله آشتی ملی شدند.
در همین حال، روزنامههای میانهروتر مانند «اطلاعات» و «جمهوری اسلامی»، این مقطع را آزمونی برای حکمرانی دانستند و بر شفافیت، پاسخگویی و کنترل موثر بازار تاکید کردند.
با وجود این اختلافها، تقریبا همه روزنامهها بر یک نکته اتفاق نظر دارند: سال جدید در ایران که تا چند روز دیگر آغاز میشود، به احتمال زیاد برای اقتصاد کشور، رهبری آن و ثبات اجتماعیاش، تعیینکننده خواهد بود.
اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، گفت زمان اقدام فرارسیده و اروپا باید در کنار آمریکا و اسرائیل علیه نفوذ جمهوری اسلامی و بازوهای آن در منطقه، بهویژه حزبالله، بایستد.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این خصوص توضیح میدهد.