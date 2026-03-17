در آمل، تهران، کرج و اصفهان، شهروندان با برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی پاسخ دادند.

در آمل، خانواده‌ها با برگزاری آتش‌بازی‌های خانوادگی و شاد، این آیین سنتی را گرامی داشتند. در تهران‌پارس و مناطق امیرآباد و کارگر شمالی، مراسم با حضور گسترده مردم، روشن کردن آتش و پخش موسیقی همراه بود و فضایی شاد و پرانرژی ایجاد شد.

با این حال، در برخی شهرها از جمله گرمدره و مهرویلا کرج، نیروهای امنیتی با حضور در محل، اقدام به مداخله کردند.

در گرمدره، پس از روشن کردن آتش و پخش موسیقی، مراسم با دخالت نیروهای لباس‌شخصی و قطع صدا متوقف شد.

در کرج نیز تلاش برای متفرق کردن مردم با تیر هوایی صورت گرفت، هرچند شهروندان همچنان در برخی نقاط به جشن ادامه دادند.

در اصفهان، مراسم با شکوه برگزار شد و شهروندان با روشن کردن آتش و شمع، به‌ویژه برای یادبود عزیزان از دست‌رفته، در این آیین شرکت کردند.