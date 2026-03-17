گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که در جریان جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، تاکنون دستکم ۵ هزار نفر از نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی کشته و بیش از ۱۵ هزار نفر زخمی شدهاند. با وجود ابعاد این خسارتهای جانی، مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای داخلی تاکنون هیچ آمار رسمی در اینباره منتشر نکردهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، بخش قابلتوجهی از این نیروها، در حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به واحدهای موشکی و پهپادی کشته شدهاند. سپاه پاسداران، بسیج و یگانهای ضدشورش نیروی انتظامی نیز بیشترین خسارتهای جانی را در این حملات هوایی متحمل شدهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، افت روحیه و ترک خدمت در میان نیروهای نظامی و امنیتی رو به رشد است. ترک خدمت در میان پرسنل نیروی انتظامی به یکی از چالشهای جدی حکومت تبدیل شده است و در یکی از پایگاههای این نیرو حدود ۳۵۰ نفر محل خدمت خود را ترک کردهاند.
گزارشها حاکی است، در برخی واحدها میزان فرار یا غیبت نیروها حتی به حدود ۹۰ درصد رسیده است.
برخی گزارشها نیز حاکی از آن است که سپاه پاسداران برای جبران کمبود نیرو، شماری از بازنشستگان خود را دوباره به خدمت فراخوانده و حتی برخی زندانیان را با وعده عفو، به همکاری با نیروهای امنیتی ترغیب کرده است.
در نیروی هوایی هم، بر اساس گزارشهای رسیده، روحیه و آمادگی عملیاتی در سطح پایینی قرار دارد. گفته میشود بسیاری از خلبانان، بهویژه پس از سرنگونی یک فروند هواپیمای یاک-۱۳۰ در نبرد با یک فروند اف-۳۵ اسرائیلی، تمایلی به پرواز و رویارویی با نیروی هوایی اسرائیل یا آمریکا ندارند و سطح آمادگی رزمی نیز کاهش یافته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، نشانههای نارضایتی، افت روحیه، مشکلات مالی و ترک خدمت در میان بخشی از نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی رو به گسترش است.
بر اساس این گزارشها، نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی روز جمعه اطلاعیهای دریافت کردهاند مبنی بر اینکه پرداخت حقوق بخشی از واحدهای این نیرو با مشکل روبهرو شده است. گفته میشود این سومین بار در سال جاری است که پرداخت حقوق این نیروها با تأخیر انجام میشود. در پی این وضعیت، شماری از نیروهای یگان ویژه از حضور در تجمعات حمایتی از حکومت خودداری کردهاند؛ موضوعی که به گفته منابع مطلع، در برخی شهرهای بزرگ در روند استقرار این نیروها نیز اختلال ایجاد کرده است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است بازنشستگان و برخی نیروهای ارتش نیز برای دومین ماه متوالی حقوق خود را دریافت نکردهاند. برخی فرماندهان ارشد این نیروها، سپاه پاسداران را متهم میکنند که از بحران مالی بانک سپه برای تضعیف نیروی انتظامی و تقویت دیگر نهادها، بهویژه نهادهای وابسته به ساختار روحانیت، استفاده میکند.
طبق گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال تاکنون دستکم ۵ هزار نفر از نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی طی جنگ با اسرائیل و آمریکا کشته و بیش از ۱۵ هزار نفر زخمی شدهاند. با وجود ابعاد این خسارتهای جانی، مقامهای حکومت و رسانههای داخلی تاکنون آماری در اینباره منتشر نکردهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، بخش قابلتوجهی از این نیروها، در حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به واحدهای موشکی و پهپادی کشته شدهاند. سپاه پاسداران، بسیج و یگانهای ضدشورش نیروی انتظامی نیز بیشترین خسارتهای جانی را در این حملات هوایی متحمل شدهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال همچنین نشان میدهد برای جلوگیری از روشن شدن ابعاد تلفات نیروهای نظامی و امنیتی، از برگزاری عمومی مراسم تشییع و خاکسپاری کشتهشدگان جلوگیری میشود و به خانوادهها گفته شده است، فعلا مراسم ترحیم را بهطور خصوصی و خانوادگی برگزار کنند.
این تلفات سنگین در حالی گزارش میشود که نشانههای نارضایتی، افت روحیه، مشکلات مالی و ترک خدمت نیز در میان بخشی از نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی رو به گسترش است.
بر اساس این گزارشها، نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی روز جمعه اطلاعیهای دریافت کردهاند مبنی بر اینکه پرداخت حقوق بخشی از واحدهای این نیرو با مشکل روبهرو شده است. گفته میشود این سومین بار در سال جاری است که پرداخت حقوق این نیروها با تاخیر انجام میشود. در پی این وضعیت، شماری از نیروهای یگان ویژه از حضور در تجمعاتی که با هدف حمایت از حکومت برگزار میشود، خودداری کردهاند؛ موضوعی که به گفته منابع مطلع، سبب ایجاد اختلال در روند استقرار این نیروها در برخی شهرهای بزرگ شده است.
افزون بر این، اطلاعاتی که به دست ایراناینترنشنال رسیده حاکی است که بازنشستگان و برخی نیروهای ارتش نیز برای دومین ماه متوالی حقوق خود را دریافت نکردهاند. برخی فرماندهان ارشد این نیروها، سپاه پاسداران را متهم میکنند که از بحران مالی بانک سپه برای تضعیف نیروی انتظامی و تقویت دیگر نهادها، بهویژه نهادهای وابسته به ساختار روحانیت، استفاده میکند.
برخی گزارشها همچنین حاکی از آن است که سپاه پاسداران برای جبران کمبود نیرو، شماری از بازنشستگان خود را دوباره به خدمت فراخوانده و حتی برخی زندانیان را با وعده عفو، به همکاری با نیروهای امنیتی ترغیب کرده است.
بر اساس گزارشهای رسیده، در نیروی هوایی نیز روحیه و آمادگی عملیاتی در سطح پایینی قرار دارد. گفته میشود بسیاری از خلبانان، بهویژه پس از سرنگونی یک فروند هواپیمای یاک-۱۳۰ در نبرد با یک فروند اف-۳۵ اسرائیلی، تمایلی به پرواز و رویارویی با نیروی هوایی اسرائیل یا آمریکا ندارند و سطح آمادگی رزمی نیز کاهش یافته است. علاوه بر این، خسارتهای سنگینی به زیرساختهای نیروی هوایی از جمله هواپیماها، پناهگاهها، برجهای کنترل و مراکز فرماندهی وارد شده است.
همزمان، ترک خدمت در میان نیروهای نیروی انتظامی نیز به یکی از چالشهای جدی حکومت تبدیل شده است. بر اساس برخی گزارشها، در یکی از پایگاههای این نیرو حدود ۳۵۰ نفر محل خدمت خود را ترک کردهاند و در برخی واحدها میزان فرار یا غیبت نیروها حتی به حدود ۹۰ درصد رسیده است.
شاهزاده رضا پهلوی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد که با ضعیفتر شدن توان سرکوب نظام زمان فراخوان نهایی او برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی بهزودی فرا میرسد تا مردم دوباره خیابانها را تسخیر کنند، اما تا آن زمان باید «هوشمندانه» پیش رفت.
او در گفتوگو با مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، گفت: «فکر کنم همه ما بعد از ۴۷ سال درگیر بودن با این حکومت جنایتکار روزشماری میکنیم برای اینکه بالاخره این نظام از میان برود و در فردای فروپاشی به آنچه که مردم ایران واقعا لایقش هستند، برسیم، یعنی به آزادی کامل و فرصتی برای زندگی دوباره، فرصتی برای ترقی و پیشرفت و آبادی کشور. امیدوارم آن روز هرچه زودتر برسد.»
او افزود: « اما باید شرایط را نیز در نظر گرفت. همانطور که همه مشاهده کردیم، این نظام کوچکترین ابایی در سرکوب مردم ندارد، حاضر است صدها هزار نفر کشته شوند ولی همچنان یک طوری در قدرت باقی بمانند. بنابراین حرکت باید به شکلی هوشمندانه پیش برود. فراخوان نهایی به موقع صادر خواهد شد و فرصتش خواهد رسید.»
شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید نیروهای سرکوب هرچه بیشتر تضعیف شوند و پوشش هوایی اسرائیل و آمریکا در این کار و از نظر تعادل قوا کمکی بود که نیاز به آن وجود داشت، گفت: «این کارزار ضربه بسیار شدیدی به ساختارهای سرکوب رژیم در سپاه و بسیج وارد کرد.»
او افزود: «فراتر از این پوشش هوایی گروههای داخل کشور هستند، اعضای گارد جاویدان که به عناوین مختلف از نظر سازماندهی و کارهای تشکیلاتی امکان زدن ضربههای بیشتر از درون به بدنه نظام را دارند.»
شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر حفظ امنیت اعضای گارد جاویدان، گفت: «زمانی که بیشتر مطمئن شویم که توان سرکوب نظام به حداقل ممکن رسیده، آن زمان میتوان ریسک بیشتری کرد تا مردم بتوانند مجددا خیابانها را تسخیر کنند و در نهایت کشور را از رژیم پس بگیرند و نهادهای کلید را در اختیار بگیرند. در آن زمان فراخوان نهایی صادر خواهد شد.»
او در معرفی گارد جاویدان گفت: «گارد جاویدان برآمده و جوشیده از خود مردم است و در این مرحله بیشتر حالت پدافندی دارد و در واقع به حفاظت از جان افراد کمک میکند و به نهادهایی ضربه میزند که نظام از آنها برای ایجاد رعب و وحشت و کشت و کشتار استفاده میکند.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت که در مرحله کنونی گارد جاویدان از درون به نهادهای سرکوب فشار وارد میکند وعملیاتی را انجام میدهد که فراتر از توان شهروندان عادی و غیرمسلح است.
او افزود بسیاری از تحرکاتی که در کشور دیده شده، خودبهخودی رخ ندادهاند و بر مبنای کار سازمانی و با هماهنگی بوده است.
شاهزاده رضا پهلوی با ابراز رضایت از فعالیت گارد جاویدان گفت امیدوار است که اعضای این گارد با توانمندی بیشتر و با امکانات بیشتری که باید در اختیارشان قرار بگیرد، بهزودی بتوانند نقش ویژه خود را ایفا کنند.
شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایراناینترنشنال تاکید کرد که نیروهای نظامی و انتظامی باید هرچه زودتر تصمیم خود را بگیرند زیرا آنها فرصت بسیار کمی دارند: « شما هنوز میتوانید به مردم ملحق شوید و حساب خود را از نظام و نیروهای سرکوبگرش جدا کنید. شما میتوانید در آینده کشور بخشی از راه حل باشید. به مردم بپیوندید و در مقابل سرکوبگران سپر دفاعی مردم باشید. وقتی که با مردم باشید در آینده هم جایی خواهید داشت.»
شاهزاده رضا پهلوی افزود کسانی که تصمیم میگیرند علیرغم این فرصت همچنان مدافع و در واقع تضمین کننده ادامه حیات این نظام باشند، فردا باید پاسخگوی مردم باشند. اکنون این فرصت وجود دارد که این افراد بتوانند به مردم بپیوندند به جای آنکه همراه با نظام سقوط کنند و جان خود را از دست بدهند. آنهایی که در برابر مردم میایستند خود هدف خواهند بود.»
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه گفت: «من خود از یک خانواده نظامی میآیم. خودم خلبان بودم. ارزش نقش کسانی را که از مملکت دفاع میکنند میدانم. چه در ارتش، چه در پلیس و چه در ژاندارمری، ما به این افراد برای حفظ امنیت کشور نیاز داریم.»
او افزود: «این افراد میتوانند در فردای ایران نقش بسزایی داشته باشند. من همیشه گفتهام تا زمانی که دست کسی به خون مردم آلوده نباشد، دلیلی ندارد که نتواند در فردای این نقش ایفا کند.»
شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد که هدف این است که دوران گذار با بیشترین ثبات و امنیت ممکن طی شود و شرایطی فراهم شود که در نهایت مردم مجلس موسسان را تشکیل بدهند و بهصورت دموکراتیک آینده کشور را از نظر اداری و حکومتی تعیین کنند.
او گفت: «فراموش نکنید که من اینجا از یک هدف ملی صحبت میکنم. این خیزش و جنبش ملی در قالب ایرانیت ما در برابر آن امتی است که خمینی خواست جایگزین هویت ملی ما کند.»
شاهزاده رضا پهلوی افزود جمهوری اسلامی از همان روز اول با نوروز درافتاد، با چهارشنبه سوری درافتاد، با تمام جشنهای فرهنگی ایرانی درافتاد، چون اصلا ایران برایشان مطرح نبود. آنچه برای آنها مطرح بود، حکومت اسلام و امت بود. اصلا توجهی به ملت نداشتند.
او گفت: «وقتی میگوییم ارتش ملی، یعنی ارتش ملت، نه یک مشت سرباز امتی که میخواهد یک ایدئولوژی را صادر کند و در مقابل مردم ایران را بدبخت، گرسنه و فقیر کند. هدف آنها نه بهزیستی مردم، بلکه حمایت از گروههای تروریستی نیابتی است. تفاوت اینجاست.»
شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایراناینترنشنال، به «پروژه شکوفایی» اشاره کرد و گفت که در این پروژه تمرکز ویژهای بر صد روز اول و این مساله شده است که پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، نیروهای جایگزین در دوران انتقالی چه نقشی دارند.
او گفت:«اصلا دلیل پروژه شکوفایی این است که بهجز فعالان سیاسی که باید در بخش سیاسی کار خود را انجام دهند، در بخشهای حرفهای و تخصصی برنامهریزیهای لازم انجام گیرد و درباره آنها نظر داده شود. مثلا حقوقدانان در بخش قضایی نظر دهند که در دوران گذار، عدالت چگونه اجرا خواهد شد و با مقامات رژیم چگونه برخورد خواهد شد یا در بخش اقتصاد، اقتصاددانان نظر دهند که چگونه اقتصاد کشور را بازسازی کنیم، چگونه سرمایهگذاری را جلب کنیم یا در حوزههای دیگر مثل بهداشت و آموزش و … چه باید کرد.»
شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد که در دوران اضطرار و مسئولیت اداری موقت، کشور به دست همین نهادهای موجود باید اداره شود، همین وزارتخانهها و کارمندان: «اینها باید بتوانند به کار خود ادامه دهند تا برسیم به مرحلهای که نظام آینده تعیین شود، یعنی وقتی که در آن رفراندوم نهایی بالاخره تصمیم گرفته شود که محتوا و شکل نهایی نظام چه خواهد بود.»شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به این سوال که چه زمانی دولت موقت یا دولت گذار را معرفی خواهد کرد، گفت که این کار در زمان خود انجام خواهد گرفت. بسیاری از افرادی که در این دولت خواهند بود در داخل کشور هستند و به همین دلیل معرفی آنها در حال حاضر، خطراتی را برای آنها ایجاد خواهد کرد. البته بخشی هم در خارج از کشور هستند که با نیروهای درون کشور در تعامل مستقیم هستند.
او گفت: «ما با این افراد در تماس مستقیم هستیم و آنها می دانند که هر یک در کدام بخش از یک ساختار سهگانه باید و یا میتوانند نقشی ایفا کنند. ما به محض رسیدن به مرحله فروپاشی، دولت گذار و هویت اعضای آن را اعلام خواهیم کرد.»
شاهزاده رضا پهلوی، در بخش دیگری از گفتوگوی خود خطاب به خانوادههای جانباختگان و جاویدنامان گفت:« این از خودگذشتگی تا پای جان و این دلیری، خصلت هر ایرانی آزاده و میهنپرست است. ایرانیانی که حاضرند برای رسیدن به آینده بهتر حداکثر فداکاری ممکن را از خود نشان دهند. مهم این است که تمام این جانها بیهوده از دست نرفته باشند.»
او افزود:«همه ما واقعا به این شهامتی که بچههای ما از خود نشان دادند افتخار میکنیم، احساس غرور میکنیم. این همان بزرگی کشور ما را نشان میدهد که در طول قرون در مقابل هر نیروی متجاوزی قد علم کرده و ایستاده است. مقابله با جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی با دیگر دورههای تاریخ ما ندارد که در آن در مقابل یک هجوم خارجی ایستادگی کردیم، از آرش کمانگیر بگیرید تا کاوه آهنگر.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «امروز هم آرشها و کاوههای ما در حال مبارزه هستند زیرا میدانند که ما چارهای به غیر از چیره شدن به این نظام اهریمنی نداریم. اگر قرار است نور بر تاریکی پیروز شود، نور چه زمانی نمایان میشود؟ نور چه کسانی هستند؟ همین مردم هستند. تاریکی چیست؟ همین نیروهای اهریمنی ضد ملی ضد ایرانی که باید بر آنان چیره شد.»
او با اشاره به کشتار مردم ایران بهدست جمهوری اسلامی، گفت: «این چه حکومتی است که شما حاضرید بهخاطر حفظش، مردم خود را، بچههای خود را با گلوله جنگی بکشید؟»
شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد که شکی ندارد که این نظام سرانجام از بین خواهد رفت و مردم در نهایت پیروز خواهند شد. برای رسیدن به آن لحظه لازم است که براساس فراخوانها حرکت خود را ادامه دهیم.»
شاهزاده رضا پهلوی در این گفتوگو بار دیگر تاکید کرد که در اولین فرصت ممکن، حتی زمانی که نظام جمهوری اسلامی همچنان بر سر کار باشد اما این امنیت وجود داشته باشد که بتوان بخشی از کشور را تسخیر کرد.
او گفت نمیداند اولین جایی که آزاد خواهد شد کجا خواهد بود و ممکن است الزاما تهران نباشد، اما بهمحض فراهم شدن شرایط او ترجیح میدهد که شخصا در ایران و در میان هممیهنان خود حضور داشته باشد.
شاهزاده رضا پهلوی گفت که حضورش در ایران میتواند باعث ریزش سریعتر نیروهای جمهوری اسلامی و پیوستن آنها به مردم شود.
او گفت:« بدانید که من حاضرم تمام ریسکهای لازم و حسابشده را بپذیرم تا بتوانم به کشورم برگردم.»
شاهزاده رضا پهلوی در عین حال تاکید کرد که این جنبش در همه جای ایران جاری است و نباید آن را به صورت منطقهای و جغرافیایی تقسیم کرد.
او گفت اگر این جنبش در تمام مملکت شکل بگیرد، نظام مجبور است نیروهایش را در سراسر کشور پخش کند و امکان چنین کاری را ندارد. حتی در تهران در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی مجبور شد عوامل خارجی را برای سرکوب مردم به کمک فرابخواند. «آنها پنج هزار نفر را از افغانستان و لبنان و عراق به کار گرفتند تا مردم تهران را سرکوب کنند، یعنی خود به اندازه کافی نیرو و عامل سرکوب نداشتند.»
شاهزاده رضا پهلوی افزود نظام بهطور کامل از مقابله ما مردم در سراسر کشور و در شهرهای بزرگ ناتوان است و نمیتواند خود را حفظ کند. مساله مهم این است که توازن قوا به سود مردم به هم خورده است.
شاهزاده رضا پهلوی در بخشی دیگر از گفتوگوی خود با ایراناینترنشنال گفت: «من در چهار دهه گذشته همواره بر این نکته تاکید کردهام که مردم نباید رای خود را هدر بدهند. جمهوری اسلامی اصلا رای مردم را در نظر نمیگیرد و از آن صرفا برای این استفاده میکند که بگوید مردم در انتخابات شرکت میکنند، بنابراین ما مشروعیت داریم.»
او سپس با مروری بر رویدادها از زمان محمد خاتمی رییسجمهوری سابق جمهوری اسلامیُ تا امروز و نادیده گرفتن رای و خواست مردم، افزود در جمهوری اسلامی بحث غالب همیشه انتخاب میان بد و بدتر بود. «باید به اینجا میرسیدیم که سرانجام همه متوجه شوند که این نظام اصلاحپذیر نیست. قانون اساسی فرصت تغییرات اساسی را نمیدهد و رای مردم اساسا مطرح نیست.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «من از روز اول گفتم راه اصلی ما نمیتواند انتخابات در داخل نظام و اصلاح رژیم باشد اما شاید باید چهار دهه میگذشت و چندین نسل فدا میشدند تا به جایی برسیم که جامعه امروز رسیده است. نسل زد این موضوع را کاملا درک کرده است.»
او افزود: «امروز همه به این نتیجه رسیدهاند که باید حکومتی سکولار داشت. نظامی که بر ایدئولوژی استوار شده، از همان ابتدا تبعیض را بر جامعه روا کرده. به برخوردش با اقلیتهای قومی و مذهبی نگاه کنید که باعث شده به چه وضعی برسیم. چنین وضعی قبل از انقلاب وجود نداشت. مساله ما هرگز ترک و لر و آذری و بلوچ و سنی و شیعه و کلیمی و زرتشتی نبود.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «این آیندهای است که نسل امروز درک کرده. اکنون چالش و وظیفه اصلی ما پیروز شدن بر این رژیم به هر شکل ممکن و گذر از آن است تا بتوانیم کشور را از نو بسازیم و آباد کنیم.»
او در پایان این گفتوگو بار دیگر با حماسهآفرینی مردم ایران در طول تاریخ اشاره کرد و گفت اگر ایران تا امروز حفظ شده بهخاطر دلاوری و شجاعت مردم ایران بوده و حفظ سنت و فرهنگ ایرانی بوده است. حفظ آن فرهنگ بهترین پادزهر علیه نیروهای اهریمنی بوده است.»
شاهزاده رضا پهلوی افزود: « وقتی امروز میخواهیم چهارشنبه سوری را برگزار کنیم، فقط بهخاطر این نیست که میخواهیم فرهنگ خود را حفظ کنیم. این کار پیام بسیار محکمی است به این نظام، به کسانی که همیشه سعی کردند هویت ما را از بین ببرند و آن را فدای امت خود کنند. این فرصتی است تا ما نشان دهیم که هستیم. فرصتی است که نه فقط به آنها، بلکه به خود و جهان نشان دهیم که ما کیستیم.»