ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای، از کشته شدن غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج، در جریان حملات به قلب تهران خبر داد.

در این بیانیه آمده است: «‏حذف او به ده‌ها فرمانده ارشد نیروهای مسلح رژیم تروریستی ایران که در طول عملیات کشته شدند، افزوده می‌شود و ضربه‌ای سخت دیگر به ساختارهای فرماندهی و کنترل امنیتی رژیم وارد می‌کند.»

ارتش اسرائیل افزود: «نیروهای بسیج بخشی از نیروهای مسلح رژیم تروریستی ایران هستند. در چارچوب اعتراضات داخلی در ایران، و به‌ویژه در دوره اخیر با تشدید آن‌ها، نیروهای بسیج تحت فرماندهی سلیمانی اقدامات سرکوبگرانه خشونت‌آمیز و بازداشت‌هایی را علیه شما، مردم ایران، هدایت کردند.»





