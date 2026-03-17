ارتش اسرائیل: غلامرضا سلیمانی در حملات به قلب تهران کشته شد
ارتش اسرائیل با انتشار بیانیهای، از کشته شدن غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج، در جریان حملات به قلب تهران خبر داد.
در این بیانیه آمده است: «حذف او به دهها فرمانده ارشد نیروهای مسلح رژیم تروریستی ایران که در طول عملیات کشته شدند، افزوده میشود و ضربهای سخت دیگر به ساختارهای فرماندهی و کنترل امنیتی رژیم وارد میکند.»
ارتش اسرائیل افزود: «نیروهای بسیج بخشی از نیروهای مسلح رژیم تروریستی ایران هستند. در چارچوب اعتراضات داخلی در ایران، و بهویژه در دوره اخیر با تشدید آنها، نیروهای بسیج تحت فرماندهی سلیمانی اقدامات سرکوبگرانه خشونتآمیز و بازداشتهایی را علیه شما، مردم ایران، هدایت کردند.»