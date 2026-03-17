ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در پیامی به زبان فارسی در شبکه اجتماعی ایکس، به تهدیدهای اخیر جمهوری اسلامی علیه کی‌یف به‌دلیل حمایت از کشورهای خلیج فارس پرداخت.

در این پیام آمده است: «هیچ چیز تازه‌ای نیست. در ۴ سال گذشته من اظهارات مختلف شنیده‌ام. برای ما مهم است که ایالات متحده و رهبران کشورهای خاورمیانه برای دریافت کمک در زمینه پهپادهای رهگیر به ما مراجعه کرده‌اند.»

او افزود: «پدافند هوایی به معنای توانمندی‌های تهاجمی نیست. به همین دلیل گفتم که ما آماده‌ایم این تخصص و سامانه‌های دفاعی را ارائه دهیم. ما از چنین اظهاراتی نمی‌ترسیم.»