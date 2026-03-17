وزارت دفاع کُره جنوبی: درخواست رسمی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز دریافت نکردهایم
وزارت دفاع کُره جنوبی سهشنبه ۲۶ اسفند اعلام کرد که هنوز هیچ درخواست رسمی در مورد اعزام نیرو یا کشتیهای نظامی به تنگه هرمز به ارتش کره جنوبی ارائه نشده است.
لی جه میونگ، رییسجمهوری کُره جنوبی، گفت که در صورت طولانی شدن بحران خاورمیانه، باید بدترین سناریو در مورد انرژی در نظر گرفته شود و خواستار تمرکز تلاشهای دیپلماتیک بر یافتن منابع انرژی جایگزین پایدار شد.
او در سهشنبه ۲۶ اسفند بدون اشاره به جزئیات، گفت: «کره جنوبی در صورت لزوم باید محدود کردن صادرات انرژی را در نظر بگیرد.»
دونالد ترامپ در سخنرانیها و مصاحبههای خود در روز دوشنبه ۲۵ اسفند درباره ائتلاف جهانی برای حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، نام کره جنوبی را نیز به میان آورد و گفت که این کشور نیز به دلیل سالها حمایت آمریکا از امنیتش، اکنون باید بهعنوان یکی از واردکنندگان نفت از تنگه هرمز در تامین امنیت این آبراه مشارکت کند. با این حال لی در سخنرانی روز سهشنبه خود به این موضوع نیز اشاره نکرد.
پیامهای دریافتی ایراناینترنشنال از حملات شدید به شمال و شمال شرق تهران، چندین انفجار در شیراز، آبادان و خرمشهر در فاصله ۲:۳۰ تا ۴ بامداد سهشنبه ۲۶ اسفند خبر میدهد.
پیامهایی که از ۲:۳۰ تا ۳:۱۰ دقیقه بامداد سهشنبه دریافت شده است از احساس حملات شدید در شمال شرق تهران، شنیدن صدای انفجارهایی بسیار شدید در تجریش و دربند و مشاهده پرواز جنگندهها در فاصله بسیار نزدیکتر از معمول در محله نیروی هوایی در شرق تهران گزارش دادند.
پیامهای دیگری که در خلال ۳:۴۰ تا ۴:۳۷ دقیقه از شهر شیراز دریافت شدهاند نیز از شنیده شدن صدای چندین انفجار پیدرپی در این شهر خبر میدهند.
پیامهایی از آبادان و خرمشهر در حوالی ساعت ۴ بامداد از شنیدن دهها صدای انفجار حکایت دارد.
روزنامه «دِ آسترلیَن»، یکی از مهمترین و اثرگذارترین روزنامههای سراسری استرالیا، صفحه نخست شماره سهشنبه ۲۶ اسفند خود را به انقلاب ملی ایرانیان و جوانان معترض ایرانی اختصاص داد.
در صفحه اول این روزنامه تصاویری از جوانان بازداشتشده و جانباخته این اعتراضها منتشر و تیتر «نسل از دسترفته ایران؛ صداهایی که با گلوله خاموش شد» برای این پرونده ویژه انتخاب شده است.
در وبسایت این روزنامه نیز با کلیک روی هر یک از ۵۰۰ تصویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان، مشخصات آنها در پنجرهای کوچک نمایش داده میشود.
هیات سردبیری این روزنامه نیز در مقالهای با عنوان «چهرههای معصومی که فعالان حقوق بشر نمیبینند» نوشته است که کشتار جمعی بیگناهان بهدست حکومت ایران در سال ۲۰۲۶ هرگز نباید از صفحه تاریخ محو شود.»
در صفحات دیگر روزنامه گزارشهایی مرتبط با کشتار معترضان ایرانی منتشر شده است. در یکی از آنها آمده است: «برای ۴۷ سال، بیگناهان در ایران به دست رژیمی که اسلام را به عنوان ایدئولوژی حاکم به کار میبرد کشته شدهاند؛ هر بار تحت عنوانی متفاوت برای سرکوب؛ گاهی "امنیت ملی"، گاهی "کنترل اغتشاشات".»
یکی از صفحات روزنامه به زندگینامه کودکان کشته پرداخته و در عنوان آن آمده است: «این صفحه به یاد کسانی است که جان خود را از دست دادند؛ چهرههایی که اگرچه در میان آمارها گم شدهاند، اما هر کدام داستانی دارند.»
ابوالفضل وحیدی، کودک ۱۳ ساله؛ سارا ابراهیمی، کشتهشده در تهران؛ آنیلا ابوطالبیان، کودک ۸ ساله کشتهشده در اصفهان؛ علی جانانی، جوان ۲۰ ساله، کشتهشده در اسلامشهر؛ افسانه محمدعلیزاده، زن کشتهشده در مشهد؛ امیرعلی قنبرزاده، کودک ۱۶ ساله، کشتهشده در گرمدره؛ ثنا توسنگی، کودک ۱۲ ساله و کشتهشده در هشتگرد از جمله جانباختگانی هستند که داستان زندگیشان در این روزنامه مرور شده است.
در تهیه این پرونده ویژه علاوه بر شورای سردبیری این روزنامه، کامرون استوارت، خبرنگار ارشد گروه بینالملل روزنامه آسترلین، همراه با شکوفه آذر و سام آریا، دو روزنامهنگار ایرانی مشارکت داشتهاند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی عراق اعلام کرد که موجی از حملات پهپادی و راکتی بامداد سهشنبه ۲۶ اسفند سفارت ایالات متحده در بغداد را هدف قرار داد.
این منابع این حمله را شدیدترین حمله از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی به مواضع آمریکا در عراق توصیف کردند و گفتند که دستکم پنج پهپاد در این تهاجم مورد استفاده قرار گرفت.
یک شاهد عینی نیز به این خبرگزاری گفت که صدای انفجار شدیدی در پایتخت عراق شنیده شده است.
شهروندان از داخل ایران با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال محلهای برقراری ایستهای بازرسی را گزارش میدهند. تازهترین پیامها، از استقرار ایستهای بازرسی در شهرهای پارسیان در استان هرمزگان، تهران و اسلامشهر خبر میدهند.
شهروندی از شهر پارسیان در جنوب استان هرمزگان، خبر داده که یک ایست بازرسی در کنار دانشگاه آزاد هرمزگان برقرار است.
پیامهایی از تهران، از برقراری ایستهای بازرسی با وجود خاموشی گسترده در بخشهایی از شهر در شامگاه دوشنبه ۲۵ اسفند خبر دادهاند.
شهروندان ایستهای بازرسی را در خیابان ولیعصر، نزدیک میدان تجریش و روبهروی بانک اقتصاد نوین؛ دو ایست بازرسی زیر پل یادگار و زیرگذر جنتآباد در اتوبان نیایش؛ و بلوار کاوه شمالی قبل از اندرزگو مشاهده کردهاند.
یک شهروند از غرب تهران خبر داده است که مسجدی در میدان چهارباغ جنتآباد هر شب محل تجمع نیروهای سرکوب و لباس شخصی است.
پیام دیگری از تخلیه ساختمانهای متعلق به بسیج و سپاه در اسلامشهر و انتقال نیروها به «ساختمان قدیم دارالقرآن و گاراژ کنار آن» خبر میدهد. به گفته این شهروند، ماموران و نظامیها هر شب در این محل تجمع میکنند و شعار میدهند.
شهروند دیگری از غرب تهران نیز در پیام خود نوشته است که دبستان پسرانه صادقیه دوره دوم در خیابان فردوس شرقی به محل استقرار نیروهای بسیج و مسلح تبدیل شده است.