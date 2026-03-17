اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل، در پیامی ویدیویی به مناسبت چهارشنبه‌سوری ابراز امیدواری کرد این جشن باستانی نویدبخش تغییر باشد.

هرتزوگ گفت: «مردم ایران، برایتان آرزوهای گرم دارم. جشن آتش چهارشنبه‌سوری سنتی باستانی و منحصر به‌فرد از مردم شماست. امیدوارم این جشن بهترین آرزوها، گرمی، شادی و تغییری را که شایسته آن هستید، به همراه داشته باشد.»

او افزود: «شما شایسته بهتر از این هستید. شما شایسته تغییر هستید. امیدوارم این چهارشنبه‌سوری با خود یک تغییر واقعی به همراه داشته باشد؛ تغییر در منطقه، تغییر در ایران و تغییر برای آینده فرزندانمان.»