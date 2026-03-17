دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در یک گفت‌وگوی کوتاه تلفنی با خبرنگار شبکه پی‌بی‌اِس گفت که تاکنون با وجود اینکه می‌تواند نیروگاه‌های برق در تهران را از کار بیندازد اما به این دلیل که بازسازی‌شان سال‌ها طول می‌کشد و آسیب و رنج زیادی برای مردم خواهد داشت، سعی می‌کند از هدف قراردادن زیرساخت‌های شهری در پایتخت خودداری کند.

او همچنین در این مصاحبه که شامگاه دوشنبه ۲۶ اسفند در حساب کاربری پی‌بی‌اس منتشر شد، افزایش قیمت نفت را «بهای بسیار کوچکی» برای مقابله با «چهار دهه ترور از سوی رژیم ایران» توصیف و پیش‌بینی کرد که قیمت نفت به محض پایان این جنگ، «به‌سرعت سقوط خواهد کرد.»

ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مدت زمان احتمالی جنگ گفت: «فکر نمی‌کنم طولانی باشد.»

رییس‌جمهوری آمریکا پرسش خبرنگار پی‌بی‌اِس درباره احتمال حضور نیروهای آمریکایی در خاک ایران را بی‌پاسخ گذاشت و به گفتن اینکه «نظرم در این باره تغییر نکرده، فقط نمی‌خواهم درباره استراتژی جنگ با یک خبرنگار صحبت کنم» بسنده کرد.