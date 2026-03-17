وقوع انفجار مهیب در محله حصارک تهران
ویدیوی ارسالی به ایراناینترنشنال در سهشنبه ۲۶ اسفند حاکی از آن است که انفجاری مهیب در محله حصارک تهران به وقوع پیوسته است.
گروهی از ایرانیان ساکن توکیو، پایتخت ژاپن، در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری آیین چهارشنبهسوری در برابر سفارت جمهوری اسلامی تجمع کردند.
توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد کشورهای عربی خلیج فارس که پیشتر خواهان جنگ با جمهوری اسلامی نبودند، اکنون از آمریکا میخواهند عملیات در ایران نیمهکاره رها نشود.
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این خصوص توضیح میدهد.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال در سهشنبه ۲۶ اسفند، برخاستن دود سیاه ناشی از انفجار را در حوالی میدان انقلاب تهران نشان میدهد.
بر اساس گزارشها، یک ایست بازرسی و خودروی یگان ویژه هدف قرار گرفتند.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد حکومت ایران گزارش داد مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در جلسهای مرتبط با سیاست خارجی اعلام کرده «اکنون زمان مناسبی برای صلح نیست».
بر اساس این گزارش، خامنهای تاکید کرده آمریکا و اسرائیل باید «شکست بخورند و غرامت بپردازند».
رویترز افزود خامنهای پیشنهادهایی را که دو کشور میانجی به وزارت خارجه جمهوری اسلامی فرستاده بودند، رد کرده است.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که هیچ نشانهای از حیات، وضعیت سلامتی یا شرایط جسمی سومین رهبر جمهوری اسلامی در دسترس نیست.
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور یک سایت زیرزمینی حزبالله را در جنوب لبنان هدف قرار داد.
به گفته ارتش اسرائیل، حزبالله از این مکان برای نگهداری تسلیحات استفاده میکرد.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل نوشت در این تاسیسات زیرزمینی، موشکهای کروز و صدها راکت ذخیره شده بود.