استرالیا و نیوزیلند «حملات بیملاحظه» جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کردند
وزیران امور خارجه و دفاع استرالیا و نیوزیلند با انتشار بیانیهای در پایان نشست مشورتی خود، «حملات بیملاحظه و بیهدف» جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کردند.
در این بیانیه آمده است حکومت ایران «سابقهای طولانی» بهعنوان «نیرویی بیثباتکننده و تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی» دارد؛ از جمله از طریق «برنامه هستهای، حمایت از گروههای نیابتی و اعمال خشونتهای بیرحمانه علیه مردم خود و فراتر از مرزهایش».
استرالیا و نیوزیلند همچنین بر لزوم حفاظت از جان غیرنظامیان، ازسرگیری گفتوگوی دیپلماتیک و پایبندی به حقوق بینالملل تاکید کردند.