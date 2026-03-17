وزیران امور خارجه و دفاع استرالیا و نیوزیلند با انتشار بیانیه‌ای در پایان نشست مشورتی خود، «حملات بی‌ملاحظه و بی‌هدف» جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است حکومت ایران «سابقه‌ای طولانی» به‌عنوان «نیرویی بی‌ثبات‌کننده و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی» دارد؛ از جمله از طریق «برنامه هسته‌ای، حمایت از گروه‌های نیابتی و اعمال خشونت‌های بی‌رحمانه علیه مردم خود و فراتر از مرزهایش».

استرالیا و نیوزیلند همچنین بر لزوم حفاظت از جان غیرنظامیان، ازسرگیری گفت‌وگوی دیپلماتیک و پایبندی به حقوق بین‌الملل تاکید کردند.