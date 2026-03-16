دود ناشی از انفجار در بزرگراه بسیج تهران
ویدیوی ارسالشده به ایراناینترنشنال در دوشنبه ۲۵ اسفند، دود ناشی از انفجار را در بزرگراه بسیج تهران در حوالی تقاطع بزرگراه باقری نشان میدهد.
عاطفه رمضانیزاده و فاطمه پسندیده، دو بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران که در پی تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی، در استرالیا پناهنده شدند، در محل تمرین تیم فوتبال زنان «بریزبن رور» حضور یافتند و با این تیم تمرین کردند.
باشگاه «بریزبن رور» با انتشار تصاویری از این دو فوتبالیست ایرانی نوشت: «امروز باشگاه بریزبن رور رسما از فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانیزاده در مجموعه تمرینی باشگاه استقبال کرد تا در تمرینات تیم زنان لیگ A شرکت کنند و متعهد است محیطی حمایتی برای آنها در مسیر مراحل بعدی فراهم کند.»
در پی تهدیدهای جانی و امنیتی از سوی جمهوری اسلامی، شماری از اعضا و بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران که برای حضور در جام قهرمانی آسیا به استرالیا سفر کرده بودند، از بازگشت به ایران خودداری کردند و در این کشور درخواست پناهندگی دادند.
پس از اعلام پناهندگی چند بازیکن در استرالیا، برخی از آنها با فشار مدیران فدراسیون فوتبال و مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی از تصمیم خود منصرف شدند، استرالیا را ترک کردند و به اردوی تیم ملی زنان در مالزی پیوستند.
به گزارش رسانهها، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در تماسهای مکرر با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از او خواسته است که برخورد شدیدتری با جمهوری اسلامی داشته باشد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در گفتوگو با سیانبیاس اعلام کرد هرگونه اقدام برای مهار قیمت نفت به مدت زمان ادامه جنگ با ایران بستگی دارد.
او گفت: «در حال حاضر کشتیهای بیشتری از جمله کشتیهای هندی، ایرانی و چینی حامل سوخت از تنگه هرمز عبور میکنند. به نظر میرسد ایران مسیر عبور در تنگه هرمز را باز گذاشته است.»
وزیر خزانه داری آمریکا افزود: «زمان پایان جنگ مشخص نیست».
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد در مجلس گفت: «مردم در شب چهارشنبهسوری، با حضور در میادین و آتش زدن پرچم آمریکا و اسرائیل می توانند طرحهای دشمن را خنثی کنند.»
او افزود: «احتمالاتی وجود دارد که برخی عناصر دشمن در چهارشنبهسوری دنبال ایجاد آشوب باشند.»
پیشتر شاهزاده رضا پهلوی از مردم خواسته بود مراسم چهارشنبهسوری را با «شور ملی» برگزار کنند.
یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل در جلسه ارزیابی ارتش این کشور اعلام کرد: «نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، در زیر زمین مخفی شده و بیش از یک میلیون شیعه را در سرزمین خودشان آواره کرده است.»
کاتس افزود: «حزبالله بابت تجاوزات و فعالیتهایش در مسیر ایرانی برای نابودی اسرائیل، هزینههای سنگینی خواهد پرداخت.»
او گفت: «اگر نعیم قاسم برای نصرالله و خامنهای دلتنگ شده است، او به زودی میتواند آنها را در اعماق جهنم ملاقات کند، همراه با همه کسانی که در مسیر شر ناکام شدهاند.»