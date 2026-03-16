کی‌یر استارمر نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد که دولتش در تلاش است راه‌حلی سریع برای متوقف‌کردن تهدیدهای ایران علیه همسایگانش پیدا کند.

نخست‌وزیر بریتانیا گفت: «برای حفاظت از جان شهروندان بریتانیا و منافع این کشور و همچنین حمایت از شرکای ما در خلیج فارس اقدام کرده‌ایم. هزاران نفر از نیروهای نظامی زن و مرد ما در قبرس و سراسر منطقه حضور دارند و سه واحد هواپیماهای جنگنده در کنار تیم‌های مقابله با پهپاد برای رهگیری حملات ایران فعالیت می‌کنند.»

او افزود: «ما همچنین به پاسخ دیپلماتیک خود ادامه می‌دهیم. وزیر خارجه در روزهای اخیر در منطقه حضور داشته است. من در ارتباط نزدیک با رهبران سراسر خلیج فارس، اروپا و دیگر کشورها هستم. بسیار مهم است که همچنان بر حمایت از اوکراین تمرکز کنیم. نمی‌توانیم اجازه دهیم جنگ در خلیج فارس به سود پوتین تبدیل شود.»

