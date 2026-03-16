بریتانیا: در تلاشیم راهحلی سریع برای توقف تهدیدهای ایران علیه همسایگانش پیدا کنیم
کییر استارمر نخستوزیر بریتانیا اعلام کرد که دولتش در تلاش است راهحلی سریع برای متوقفکردن تهدیدهای ایران علیه همسایگانش پیدا کند.
نخستوزیر بریتانیا گفت: «برای حفاظت از جان شهروندان بریتانیا و منافع این کشور و همچنین حمایت از شرکای ما در خلیج فارس اقدام کردهایم. هزاران نفر از نیروهای نظامی زن و مرد ما در قبرس و سراسر منطقه حضور دارند و سه واحد هواپیماهای جنگنده در کنار تیمهای مقابله با پهپاد برای رهگیری حملات ایران فعالیت میکنند.»
او افزود: «ما همچنین به پاسخ دیپلماتیک خود ادامه میدهیم. وزیر خارجه در روزهای اخیر در منطقه حضور داشته است. من در ارتباط نزدیک با رهبران سراسر خلیج فارس، اروپا و دیگر کشورها هستم. بسیار مهم است که همچنان بر حمایت از اوکراین تمرکز کنیم. نمیتوانیم اجازه دهیم جنگ در خلیج فارس به سود پوتین تبدیل شود.»