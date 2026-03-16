موج تازهای از حملات اسرائیل به تهران، شیراز و تبریز
ارتش اسرائیل اعلام کرد موج تازهای از حملات را در تهران، شیراز و تبریز آغاز کرده است.
جزییات بیشتر با مهدی تاجیک، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
کییر استارمر نخستوزیر بریتانیا اعلام کرد که دولتش در تلاش است راهحلی سریع برای متوقفکردن تهدیدهای ایران علیه همسایگانش پیدا کند.
نخستوزیر بریتانیا گفت: «برای حفاظت از جان شهروندان بریتانیا و منافع این کشور و همچنین حمایت از شرکای ما در خلیج فارس اقدام کردهایم. هزاران نفر از نیروهای نظامی زن و مرد ما در قبرس و سراسر منطقه حضور دارند و سه واحد هواپیماهای جنگنده در کنار تیمهای مقابله با پهپاد برای رهگیری حملات ایران فعالیت میکنند.»
او افزود: «ما همچنین به پاسخ دیپلماتیک خود ادامه میدهیم. وزیر خارجه در روزهای اخیر در منطقه حضور داشته است. من در ارتباط نزدیک با رهبران سراسر خلیج فارس، اروپا و دیگر کشورها هستم. بسیار مهم است که همچنان بر حمایت از اوکراین تمرکز کنیم. نمیتوانیم اجازه دهیم جنگ در خلیج فارس به سود پوتین تبدیل شود.»
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال دردوشنبه ۲۵ اسفند، دود ناشی از انفجار را در حوالی شهرک غرب تهران نشان میدهد.
یک شهروند با ارسال ویدیویی در دوشنبه ۲۵ اسفند به ایراناینترنشنال، دودهای ناشی از انفجار را در شرق تهران نشان میدهد.
بر اساس گزارشهای دریافتی، دوشنبه انفجارهایی در مناطق شرق، مرکز و غرب تهران رخ داده است. همچنین یکشنبهشب چندین ایستبازرسی هدف حمله قرار گرفتند، از جمله ایستهایی که در زیر پل مستقر بودند.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد:
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت: «ما در حال یک مقاومت غرورانگیز هستیم و به این مقاومت خود بدون تردید ادامه میدهیم. مطمئنم در یکی از روزهای آینده پیروزی خود را در این جنگ جشن میگیریم.»
او افزود: «فکر میکنم یک سال گذشته در تاریخ ایران بینظیر است. ما یک جنگ را پشت سر گذاشتیم و اکنون در جنگ دیگری به سر میبریم.»
عراقچی ادامه داد: «سالی که طی کردیم سال سختی بود با این حال با عزت و افتخار بود.»
او در خصوص وضعیت عبور کشتیها در تنگه هرمز، گفت: «از نظر ما تنگه هرمز باز است و فقط بر روی دشمنان بسته است.»