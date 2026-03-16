کلانتری نیاوران تهران هدف قرار گرفت
تصویر ارسالشده به ایراناینترنشنال، دود ناشی از انفجار کلانتری نیاوران تهران را در دوشنبه ۲۵ اسفند نشان میدهد.
تصویر ارسالشده به ایراناینترنشنال، دود ناشی از انفجار کلانتری نیاوران تهران را در دوشنبه ۲۵ اسفند نشان میدهد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت: «ما در حال یک مقاومت غرورانگیز هستیم و به این مقاومت خود بدون تردید ادامه میدهیم. مطمئنم در یکی از روزهای آینده پیروزی خود را در این جنگ جشن میگیریم.»
او افزود: «فکر میکنم یک سال گذشته در تاریخ ایران بینظیر است. ما یک جنگ را پشت سر گذاشتیم و اکنون در جنگ دیگری به سر میبریم.»
عراقچی ادامه داد: «سالی که طی کردیم سال سختی بود با این حال با عزت و افتخار بود.»
او در خصوص وضعیت عبور کشتیها در تنگه هرمز، گفت: «از نظر ما تنگه هرمز باز است و فقط بر روی دشمنان بسته است.»
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال در دوشنبه ۲۵ اسفند، برخاستن دود بلند انفجار را در حوالی نارمک تهران نشان میدهد.
وزیر خارجه آلمان اعلام کرد کشورش از تحریمها علیه افرادی که مسئول مسدودسازی تنگه هرمز هستند حمایت میکند و وضعیت لبنان را «فاجعهبار» توصیف کرد.
او گفت: «اسرائیل و آمریکا باید هنگام دستیابی به اهداف خود بهطور شفاف با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.»
وزیر خارجه آلمان تاکید کرد: «ناتو نقشی در تنگه هرمز ندارد؛ پس از مشخص شدن اهداف آمریکا و اسرائیل، چارچوب امنیت منطقهای طراحی خواهد شد.»
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت: «ما در حال یک مقاومت غرورانگیز هستیم و به این مقاومت خود بدون تردید ادامه میدهیم. مطمئنم در یکی از روزهای آینده پیروزی خود را در این جنگ جشن میگیریم.»
او افزود: «فکر میکنم یک سال گذشته در تاریخ ایران بینظیر است. ما یک جنگ را پشت سر گذاشتیم و اکنون در جنگ دیگری به سر میبریم.»
عراقچی ادامه داد: «سالی که طی کردیم سال سختی بود با این حال با عزت و افتخار بود.
او در خصوص وضعیت عبور کشتیها در تنگه هرمز، گفت: «از نظر ما تنگه هرمز باز است و فقط بر روی دشمنان بسته است.»
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است حوالی محله سعادتآباد تهران در دوشنبه ۲۵ اسفند هدف حملات هوایی قرار گرفته است.