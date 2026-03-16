روایت یک شهروند از شدت حملات به مواضع حکومت در غرب تهران
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، از حملات سنگین آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در غرب تهران خبر داد.
او با اشاره به شدت حملات گفت: «دور تا دور آتش است.»
در شیراز شهروندان اعلام کردهاند که حوالی ساعت ۰۴:۰۸ بامداد صدای جنگنده و انفجار شنیده شده و حدود ساعت ۴:۱۵ بامداد نیز چندین حمله شدید و کوبنده در اطراف شهر رخ داده است. همچنین گزارشهایی از حضور گسترده نیروهای مسلح در اطراف میدان نمازی منتشر شده است.
در تهران نیز شاهدان عینی گفتهاند حدود ساعت ۲:۵۵ بامداد چندین انفجار در حوالی منطقه بهارستان و اسلامشهر شنیده شده است.
در کرج نیز شهروندان از وقوع انفجارهای شدید در مناطق مختلف شهر در بامداد دوشنبه خبر دادهاند.
همچنین در بندرعباس گزارش شده است که حوالی ساعت ۵:۱۰ بامداد دو بار هدف حمله جنگندهها قرار گرفته است.
در کرمانشاه نیز به گفته شاهدان عینی شهر دستکم چهار بار هدف حمله قرار گرفته و ستونهای دود از چند نقطه شهر دیده شده است.
بر اساس گزارشهای دریافتی از شهروندان در شامگاه یکشنبه ۲۴ اسفند و بامداد دوشنبه ۲۵ اسفند، در چند شهر ایران صدای انفجارهای شدید، پرواز جنگندهها و استقرار گسترده نیروهای امنیتی گزارش شده است.
در کرج شهروندان گزارش دادهاند که حوالی ساعت ۰۲:۵۰ بامداد مجتمع عقیق هدف حمله قرار گرفته و پس از آن خیابانهای اطراف توسط نیروهای سپاه پاسداران مسدود شده است. به گفته شاهدان، این مجتمع در زمینه تولید قطعات مرتبط با پهپاد و موشک فعالیت داشته است.
همچنین حوالی ساعت ۲:۴۵ بامداد جنگندهها چندین بار بر فراز شهر عملیات انجام دادهاند و لرزش شیشه ساختمانها گزارش شده است. در منطقههای گلشهر و مهرویلا نیز حدود ساعت ۲:۵۰ بامداد صدای پنج انفجار شدید شنیده شده است.
در تهران نیز شهروندان از حضور گسترده نیروهای سرکوب در اطراف مسجد چهارباغ در منطقه جنتآباد جنوبی خبر دادهاند. به گفته شاهدان، در ورودی بزرگراه همت در اطراف این محل ایست بازرسی برقرار شده است.
در بندر سیراف شهروندان شامگاه ۲۴ اسفند ابتدا صدای پرواز جنگنده را شنیدهاند و حدود یک دقیقه بعد هدف قرار گرفتن پایگاه دریابانی شهر گزارش شده است. به گفته شاهدان، صدای نخستین شلیک بسیار شدید بوده و حدود پنج دقیقه بعد شلیک دوم انجام شده که احتمال داده میشود موشک کوچکتری بوده باشد.
در جم نیز حوالی ساعت ۳:۲۰ بامداد شش انفجار بسیار مهیب گزارش شده و به گفته شاهدان، دود سفید بخشهایی از آسمان منطقه را پوشانده است.
همچنین در بندر لنگه گزارشهایی از تجمع نیروهای سپاه، مهمات و نیروهای سرکوب در پاسگاه پُدُل لمزان منتشر شده است.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد حکومت ایران طی دو هفته گذشته بیش از ۳۰۰ حمله علیه کشورهای حوزه خلیج فارس انجام داده است.
سنتکام در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، اعلام کرد ادعای [حکومت] ایران درباره نگرانی برای امنیت غیرنظامیان در امارات متحده عربی «گمراهکننده» است.
در این پیام آمده است که جمهوری اسلامی در دو هفته گذشته «بیش از ۳۰۰ بار کشورهای خلیج فارس را بهطور بیهدف هدف قرار داده و هیچ توجهی به امنیت جان غیرنظامیان نداشته است.»
وزیر خارجه هند از مذاکرات با جمهوری اسلامی برای تسهیل عبور نفتکشهای هندی از تنگه هرمز استقبال کرد.
سوبرامنیام جایشانکار در گفتوگو با روزنامه فایننشیال تایمز گفت مذاکرات میان دهلینو و تهران باعث شد دو نفتکش حامل گاز با پرچم هند روز شنبه از تنگه هرمز عبور کنند و این موضوع را «نمونهای از دستاوردهای دیپلماسی» دانست.
او گفت: «در حال حاضر در حال گفتوگو با آنها هستم و این گفتوگوها تا اینجا نتایجی به همراه داشته است. این روند ادامه دارد. اگر برای من نتیجهبخش باشد، طبیعتاً آن را ادامه خواهم داد.»
جایشانکار تاکید کرد که هیچ «توافق کلی» با حکومت ایران برای عبور کشتیهای هندی وجود ندارد و «هر حرکت کشتی بهطور جداگانه بررسی میشود.»
وزیر خارجه هند همچنین رد کرد که تهران در ازای این عبور امتیازی دریافت کرده باشد و افزود روابط میان هند و ایران بر پایه تعامل دیرینه است و دهلینو امیدوار است گفتوگوها برای کاهش تنش و یافتن راهحل ادامه یابد.
بر اساس گزارشهای دریافتی از شهروندان در بامداد دوشنبه ۲۵ اسفند، در بخشهای مختلف تهران صدای انفجارهای متعدد، پرواز جنگندهها و شلیک موشک گزارش شده است.
به گفته شاهدان عینی، انفجارهای بامدادی در محدوده چهارراه کوکاکولا تا میدان شهدا در منطقه پیروزی شنیده شده است. همچنین حوالی ساعت ۳ بامداد، شهروندان در منطقه نیاوران از وقوع یک انفجار بسیار مهیب خبر دادهاند که به گفته آنان باعث لرزش شیشههای ساختمانها شده و احتمال داده میشود منبع آن در مرکز شهر بوده باشد.
در همین زمان در جنوبغرب تهران نیز صدای دو انفجار گزارش شده است. حدود ساعت ۳:۱۵ بامداد، در مرکز شهر صدای شدید شلیک موشک و انفجار شنیده شده و همزمان شهروندان در محدوده شمال ستارخان از پرواز جنگنده در ارتفاع پایین و وقوع چند انفجار بسیار مهیب خبر دادهاند؛ به گفته شاهدان، یکی از بزرگترین انفجارها در حوالی بزرگراه چمران رخ داده است.
همچنین در نزدیکی شهرک اکباتان و ابتدای جاده مخصوص کرج در حوالی فرودگاه مهرآباد یک انفجار شدید رخ داده که نور آن بخشهایی از منطقه را روشن کرده است. به گفته شاهدان، پس از این انفجار ستون دود در آسمان دیده شده و چند انفجار دیگر نیز گزارش شده است.