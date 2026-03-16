سنتکام: تاکنون با بیش از ۶۵۰۰ پرواز رزمی، به بیش از ۷ هزار هدف حمله کردهایم
حساب رسمی فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده (سنتکام) با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اهداف و وضعیت حملات به مواضع جمهوری اسلامی تا ۲۵ اسفند را بهروزرسانی کرد. بر این اساس، به بیش از ۷هزار هدف حمله شده، بیش از ۶۵۰۰ پرواز رزمی انجام شده و بیش از ۱۰۰ فروند شناور متعلق به حکومت آسیب دیده یا منهدم شده است.
به نقل از سنتکام، تاکنون مراکز فرماندهی و کنترل نظامی، ساختمانهای ستادهای استانی و پایگاههای اطلاعاتی سپاه، سامانههای یکپارچه پدافند هوایی، کشتیها و زیردریاییهای نیروی دریایی، توانمندیهای ارتباطات نظامی، مراکز تولید موشکهای بالستیک و پهپاد، تاسیسات تولید و انبارهای زیرزمینی مهمات و سلاح، پایگاههای موشکی زمینبههوا و زیرساختهای پشتیبانی نظامی مورد هدف قرار گرفته است.
طبق این پست که بامداد سهشنبه ۲۶ اسفند منتشر شد، ارتش ایالات متحده تاکنون از ۲۳ نوع هواگرد نظامی شامل سه نوع بمبافکن بی-وان، بی-تو و بی-۵۲، انواع جنگندهها، هواپیماهای تهاجمی و سوخترسان و بالگردهای تهاجمی استفاده شده است.
وزارت کشور کویت اعلام کرد که دستگاه امنیتی این کشور یک گروه تروریستی وابسته به حزبالله را که «با هدف تضعیف امنیت و جذب افراد برای پیوستن به این سازمان تروریستی» فعالیت میکرد، شناسایی و دستگیر شده است. طبق اعلام این نهاد، حزبالله در کویت یک نهاد تروریستی شناخته شده و اجازه فعالیت ندارد.
در این عملیات ۱۴ شهروند کویتی و دو فرد با تابعیت لبنانی دستگیر شدهاند. آنها به هنگام دستگیری سلاح گرم، مهمات، دستگاههای ارتباطی رمزگذاریشده، پهپاد، پرچمها و تصاویری مرتبط با حزبالله، نقشه، مواد مخدر و مبالغی پول نقد در اختیار داشتند که همه آنها ضبط شده است.
این وزارتخانه بامداد سهشنبه به وقت محلی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اقدامات آنها حاکمیت کشور را هدف قرار داده، در پی برهم زدن ثبات آن بوده است. آنها تلاش داشتند با ایجاد آشوب و اخلال در نظم عمومی، تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی ایجاد کنند و امنیت شهروندان، ساکنان و توانمندیهای کشور را به خطر اندازند.»
طبق گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال تاکنون دستکم ۵ هزار نفر از نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی طی جنگ با اسرائیل و آمریکا کشته و بیش از ۱۵ هزار نفر زخمی شدهاند. با وجود ابعاد این خسارتهای جانی، مقامهای حکومت و رسانههای داخلی تاکنون آماری در اینباره منتشر نکردهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، بخش قابلتوجهی از این نیروها، در حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به واحدهای موشکی و پهپادی کشته شدهاند. سپاه پاسداران، بسیج و یگانهای ضدشورش نیروی انتظامی نیز بیشترین خسارتهای جانی را در این حملات هوایی متحمل شدهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال همچنین نشان میدهد برای جلوگیری از روشن شدن ابعاد تلفات نیروهای نظامی و امنیتی، از برگزاری عمومی مراسم تشییع و خاکسپاری کشتهشدگان جلوگیری میشود و به خانوادهها گفته شده است، فعلا مراسم ترحیم را بهطور خصوصی و خانوادگی برگزار کنند.
این تلفات سنگین در حالی گزارش میشود که نشانههای نارضایتی، افت روحیه، مشکلات مالی و ترک خدمت نیز در میان بخشی از نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی رو به گسترش است.
بر اساس این گزارشها، نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی روز جمعه اطلاعیهای دریافت کردهاند مبنی بر اینکه پرداخت حقوق بخشی از واحدهای این نیرو با مشکل روبهرو شده است. گفته میشود این سومین بار در سال جاری است که پرداخت حقوق این نیروها با تاخیر انجام میشود. در پی این وضعیت، شماری از نیروهای یگان ویژه از حضور در تجمعاتی که با هدف حمایت از حکومت برگزار میشود، خودداری کردهاند؛ موضوعی که به گفته منابع مطلع، سبب ایجاد اختلال در روند استقرار این نیروها در برخی شهرهای بزرگ شده است.
افزون بر این، اطلاعاتی که به دست ایراناینترنشنال رسیده حاکی است که بازنشستگان و برخی نیروهای ارتش نیز برای دومین ماه متوالی حقوق خود را دریافت نکردهاند. برخی فرماندهان ارشد این نیروها، سپاه پاسداران را متهم میکنند که از بحران مالی بانک سپه برای تضعیف نیروی انتظامی و تقویت دیگر نهادها، بهویژه نهادهای وابسته به ساختار روحانیت، استفاده میکند.
برخی گزارشها همچنین حاکی از آن است که سپاه پاسداران برای جبران کمبود نیرو، شماری از بازنشستگان خود را دوباره به خدمت فراخوانده و حتی برخی زندانیان را با وعده عفو، به همکاری با نیروهای امنیتی ترغیب کرده است.
بر اساس گزارشهای رسیده، در نیروی هوایی نیز روحیه و آمادگی عملیاتی در سطح پایینی قرار دارد. گفته میشود بسیاری از خلبانان، بهویژه پس از سرنگونی یک فروند هواپیمای یاک-۱۳۰ در نبرد با یک فروند اف-۳۵ اسرائیلی، تمایلی به پرواز و رویارویی با نیروی هوایی اسرائیل یا آمریکا ندارند و سطح آمادگی رزمی نیز کاهش یافته است. علاوه بر این، خسارتهای سنگینی به زیرساختهای نیروی هوایی از جمله هواپیماها، پناهگاهها، برجهای کنترل و مراکز فرماندهی وارد شده است.
همزمان، ترک خدمت در میان نیروهای نیروی انتظامی نیز به یکی از چالشهای جدی حکومت تبدیل شده است. بر اساس برخی گزارشها، در یکی از پایگاههای این نیرو حدود ۳۵۰ نفر محل خدمت خود را ترک کردهاند و در برخی واحدها میزان فرار یا غیبت نیروها حتی به حدود ۹۰ درصد رسیده است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که وزیران خارجه کشورهای عضو پس از بررسی گزینههای مختلف برای تامین امنیت تنگه هرمز، تصمیم گرفتند عملیات دریاییشان در منطقه را گسترش ندهند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در دو سخنرانی خود در روز دوشنبه از سیاستهای کشورهای عضو ناتو برای دور ماندن از جنگ علیه مواضع جمهوری اسلامی انتقاد کرد و بهصراحت از متحدان اروپایی خواست از تلاشهای آمریکا برای تامین امنیت این آبراه حیاتی حمایت کنند.
کالاس شامگاه دوشنبه به وقت اروپای مرکزی، پس از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت: «اروپا هیچ علاقهای به یک جنگ بیپایان ندارد.»
او اشاره کرد که نیروی دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ، موسوم به «آسپیدس»، هماکنون نیز «نقشی کلیدی در حفاظت از آزادی کشتیرانی» ایفا میکند.
کالاس افزود: «در گفتوگوهای ما تمایل روشنی برای تقویت این عملیات وجود داشت، اما فعلا هیچ تمایلی برای تغییر ماموریت عملیات آسپیدس دیده نشد.»
او همچنین گفت: «این جنگ، جنگ اروپا نیست، اما منافع اروپا بهطور مستقیم در معرض خطر قرار دارد.»
وزیران انرژی اتحادیهه اروپا نیز در بروکسل نشست جداگانهای برگزار کردند و در آن مسائل مشابهی را مورد بررسی قرار دادند.
پس از آن نشست، دن یورگنسن، کمیسر انرژی و مسکن اتحادیه اروپا، گفت «اولویت اصلی» اتحادیه اروپا کاهش هزینههای انرژی برای مردم است؛ زیرا درگیری در خاورمیانه باعث افزایش قیمت انرژی شده است.
یورگنسن گفت: «ما باید این لحظه دشوار را به فرصتی برای پیشرفت تبدیل کنیم» و از شرکای اروپایی خواست وابستگی خود به «بازارهای بیثبات جهانی انرژی» را کاهش دهند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، عصر دوشنبه ۲۵ اسفند به وقت شرق آمریکا در حاشیه امضای یک فرمان اجرایی در کاخ سفید، حمله به مواضع جمهوری اسلامی را یک «وظیفه و ماموریت» خواند و گفت: «نمیخواستم این کار را انجام دهم، زیرا بهترین وضع بازار سهام در تاریخ را داشتیم، قیمت بنزین پایین بود و همهچیز داشت خوب پیش میرفت اما من وظیفه داشتم این کار را انجام دهم. من آن را یک ماموریت مینامم.»
او تاکید کرد پیش از آغاز جنگ میدانسته که قیمت نفت بالا میرود با این حال آن را «بهای کوچکی» میداند که باید پرداخت میشد.
ترامپ افزود: «دقیقا میدانم چه اتفاقی میافتد. میدانم شما میگویید قیمت نفت بالا میرود. من این را میدانم. اما این مساله در مقایسه با اینکه به آنها [حکومت ایران] اجازه بدهیم سلاح هستهای داشته باشند چیز بسیار کوچکی است. اگر میخواهید ببینید بازار سهام واقعا سقوط میکند، بگذارید با سلاح هستهای به شما حمله کنند. امروز صبح هم گفتم که این بهایی بسیار کوچک است که باید پرداخت.»