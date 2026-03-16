دود ناشی از انفجار در حوالی شهرک غرب تهران
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال دردوشنبه ۲۵ اسفند، دود ناشی از انفجار را در حوالی شهرک غرب تهران نشان میدهد.
یک شهروند با ارسال ویدیویی در دوشنبه ۲۵ اسفند به ایراناینترنشنال، دودهای ناشی از انفجار را در شرق تهران نشان میدهد.
بر اساس گزارشهای دریافتی، دوشنبه انفجارهایی در مناطق شرق، مرکز و غرب تهران رخ داده است. همچنین یکشنبهشب چندین ایستبازرسی هدف حمله قرار گرفتند، از جمله ایستهایی که در زیر پل مستقر بودند.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد:
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت: «ما در حال یک مقاومت غرورانگیز هستیم و به این مقاومت خود بدون تردید ادامه میدهیم. مطمئنم در یکی از روزهای آینده پیروزی خود را در این جنگ جشن میگیریم.»
او افزود: «فکر میکنم یک سال گذشته در تاریخ ایران بینظیر است. ما یک جنگ را پشت سر گذاشتیم و اکنون در جنگ دیگری به سر میبریم.»
عراقچی ادامه داد: «سالی که طی کردیم سال سختی بود با این حال با عزت و افتخار بود.»
او در خصوص وضعیت عبور کشتیها در تنگه هرمز، گفت: «از نظر ما تنگه هرمز باز است و فقط بر روی دشمنان بسته است.»
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال در دوشنبه ۲۵ اسفند، برخاستن دود بلند انفجار را در حوالی نارمک تهران نشان میدهد.
وزیر خارجه آلمان اعلام کرد کشورش از تحریمها علیه افرادی که مسئول مسدودسازی تنگه هرمز هستند حمایت میکند و وضعیت لبنان را «فاجعهبار» توصیف کرد.
او گفت: «اسرائیل و آمریکا باید هنگام دستیابی به اهداف خود بهطور شفاف با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.»
وزیر خارجه آلمان تاکید کرد: «ناتو نقشی در تنگه هرمز ندارد؛ پس از مشخص شدن اهداف آمریکا و اسرائیل، چارچوب امنیت منطقهای طراحی خواهد شد.»