شاهزاده رضا پهلوی: ماجراجوییهای جمهوری اسلامی مردم ایران را فقیر کرده است
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران گفت ملت ایران کشوری ثروتمند و دارای استعداد است، اما به دلیل «فساد، بیکفایتی و ماجراجوییهای جمهوری اسلامی» مردم فقیر شده و این وضعیت باید پایان یابد.
او در ادامه از ارائه پنج هدف اقتصادی «سامانه گذار» خبر داد و گفت این برنامه بر اساس پروژه «شکوفایی ایران» و با تکیه بر تخصص ایرانیان برای بازگرداندن ثروت کشور به مردم تدوین شده است.
به گفته او، نخستین هدف این برنامه خارج کردن اقتصاد از کنترل نیروهای نظامی و شبهنظامی و بازگرداندن آن به شهروندان و کارآفرینان است. هدف دوم نیز بازپسگیری ثروتهای توقیفشده و ربودهشده ایران و بازگرداندن آن به مردم عنوان شد.
او همچنین گفت که منابع کشور باید صرف مردم ایران شود نه «تروریستها و شبهنظامیان بیگانه»، و سامانه گذار متعهد به بازسازی و نوسازی زیرساختهایی مانند شبکه آب، برق و سوخت در سراسر کشور است.
شاهزاده رضا پهلوی افزود که بزرگترین سرمایه ایران مردم آن هستند و این برنامه با هدف سرمایهگذاری بر نیروی انسانی، اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و بازگرداندن ثبات، رشد و شکوفایی اقتصادی تدوین شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی با تهدید خانوادههای بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران که در استرالیا اعلام پناهندگی کردهاند، میکوشد آنها را به بازگشت به ایران وادار کند.
نهادهای امنیتی خانوادههای آنها را در ایران تحت فشار قرار داده و سپس جزییات تهدیدها را از طریق اعضای تیم ملی که همچنان در کوالالامپور ماندهاند، به بازیکنان پناهجو منتقل میکنند تا با اعمال فشار بر آنها، این بازیکنان را وادار به بازگشت کنند.
اطلاعات رسیده حاکی است که مادر زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران، به اطلاعات سپاه احضار شده و جزییات بازجویی و تهدید او از طریق برخی اعضای کاروان تیم ملی در مالزی به این بازیکن منتقل شده تا او را مجبور به بازگشت کنند.
این اطلاعات نشان میدهد که در این تماسها، بازیکنان با اشاره به وثیقههای سنگینی که در ایران گذاشتهاند، وضعیت خانوادههایشان و همچنین روابط عاطفیشان تحت فشار قرار میگیرند تا از تصمیم خود منصرف شوند.
این اقدامات در حالی ادامه دارد که اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران همچنان در مالزی باقی ماندهاند تا در صورت منصرف شدن بازیکنان پناهجو، تمام کاروان به ایران بازگردند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در حال بهبود دقت سامانه هشدار زودهنگام در برابر حملات موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی است.
به گفته فرماندهی جبهه داخلی، این اقدام با هدف کاهش هشدارهای گسترده و افزایش دقت اطلاعرسانی انجام میشود.
بر اساس توضیح این نهاد، هشدار اولیه اندکی پس از شناسایی شلیک موشک از ایران صادر میشود، اما در آن مرحله پیشبینی دقیق محل اصابت دشوار است و به همین دلیل هشدار اولیه معمولا منطقه وسیعی را در بر میگیرد.
آژیرها در مرحله بعد و در محدودهای محدودتر به صدا درمیآیند، زیرا مسیر موشک در آن زمان روشنتر شده است.
فرماندهی جبهه داخلی اعلام کرد پس از اقداماتی که طی دو هفته گذشته همزمان با جنگ انجام شده، قرار است هشدارهای اولیه پیش از به صدا درآمدن آژیرها در مناطق کوچکتری صادر شود.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی خطاب به «گارد جاویدان»، از آنها خواست «بهعنوان نیروی پیشگام ملت» دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی را تضعیف کنند. او افزود: «این، فراخوانی برای تظاهرات خیابانی نیست؛ بلکه فراخوانی به شما برای وارد آوردن ضربههای هوشمندانه و موثر به سرکوبگران است.»
او همچنین از مخاطبان خود خواست حفظ جان را در اولویت قرار دهند و افزود: «حضور شما در نبرد نهایی برای حفاظت از سیل میلیونی جمعیت، لازم و ضروری است.»
شاهزاده رضا پهلوی در بخش از پیام خود با قدردانی از اقدامات سه ماه گذشته مخاطبانش گفت آنچه انجام دادهاند «برای سدهها روایت خواهد شد» و ملت ایران فداکاری آنان، بهویژه در ۱۸ و ۱۹ دی، را فراموش نخواهد کرد. او افزود: «به شما گفته بودم که کمک در راه است. اکنون آن کمک رسیده است.»
او در پایان ابراز امیدواری کرد در «نخستین شهر آزادشده ایران» در کنار مخاطبانش بایستد و «پیروزی نهایی» را رقم بزنند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملهای هدفمند در تهران، دو مقام ارشد بخش اطلاعات قرارگاه «خاتمالانبیا» به نامهای عبدالله جلالی نسب و امیر شریعت کشته شدند.
به گفته این نهاد، این دو از چهرههای کلیدی در جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و نزدیک به مقامهای ارشد حکومت ایران بودند.
ارتش اسرائیل نوشت که پس از کشته شدن صالح اسدی، رییس بخش اطلاعات، در آغاز حملات اسرائیل و آمریکا، جلالی و شریعت به عنوان سرپرست موقت منصوب شدند.
بر اساس این بیانیه، بخش اطلاعات قرارگاه «خاتمالانبیا» مسئول تحلیل اطلاعات است و ارزیابیهای آن به مقامهای ارشد دستگاه امنیتی حکومت ارائه میشود تا بر مبنای آن عملیات علیه اسرائیل مدیریت شود.
این نهاد تاکید کرد به عملیات خود با قدرت علیه فرماندهان حکومت ایران ادامه خواهد داد.
ایراناینترنشنال به یک سند محرمانه دست یافته که نشان میدهد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با نقل و جعل روایتهایی ازعلی خامنهای، نمایندگان مجلس خبرگان را تحت فشار گذاشته تا مجتبی خامنهای را به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی معرفی کنند.
این سند تایید میکند که اطلاعات سپاه در روزهای منتهی به اعلام عمومی نام مجتبی خامنهای، پیامکهایی به نمایندگان مجلس خبرگان فرستاده تا به آنها بقبولاند که او باید رهبر شود.
جمهوری اسلامی ۱۸ اسفندماه رسما اعلام کرد که مجلس خبرگان، مجتبی خامنهای، پسر علی خامنهای، را به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی برگزیده است.
ایراناینترنشنال، شش روز پیشتر در ۱۲ اسفند، بهنقل از منابع خود برای اولین بار خبر داد که سپاه پاسداران با تحت فشار قرار دادن مجلس خبرگان، مقدمات انتخاب مجتبی خامنهای را فراهم کرده است.
در سند محرمانه اطلاعات سپاه، در تاریخ ۱۴ اسفندماه، گفته شده که پیامهای مورد نظر در روزهای گذشته به شماری از اعضای مجلس خبرگان ارسال شده است.
در این پیامها ادعا شده که خامنهای سه بار به علی اصغر حجازی، معاون دفتر علی خامنهای، و دیگر اعضای بیت گفته نظرات مجتبی همان نظر اوست. همچنان که از حسین فدایی، بازرس ویژه بیت، حرف مشابهی از خامنهای درباره پسرش نقل شده است.
اطلاعات سپاه از قول علی فدوی، رییس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه، آورده که خامنهای به او گفته: «من بعضی مطالب را از طریق مجتبی به شما میگویم.»
غلامعلی حداد عادل، پدر همسر مجتبی خامنهای، هم مدعی شده که در روز خواستگاری مجتبی از دخترش، خامنهای به او گفته از بین فرزاندنش نظر مجتبی به او نزدیکتر است.
بخش دیگری از سند محرمانه سازمان اطلاعات سپاه، به توجیه موروثی شدن رهبری جمهوری اسلامی با انتخاب مجتبی اختصاص دارد.
دو سال پیش، محمدی عراقی، عضو مجلس خبرگان، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت شنیده که مجتبی خامنهای جزو سه گزینه مدنظر خبرگان بوده اما خامنهای وقتی باخبر شد مخالفت کرد و گفت این کار شبهه موروثی بودن رهبری را مطرح میکند و بنابراین اصلا نباید بررسی شود.
حالا اطلاعات سپاه پاسداران در پیامهای خود به اعضای مجلس خبرگان که پس از سخنان محمدی عراقی، مجتبی و میثم خامنهای سراغ پدرشان رفتند و از او در این مورد پرسیدند و خامنهای گفت چنین حرفی نزده است.
سپاه از قول مجید یزدی، دبیر کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان هم آورده که متن جلسه را خوانده و به گفته او «حضرت آقا چنین نفرمودهاند.»
در این سند، همچنین بر همان نقل قولی تاکید شده که ۲۰ سال پیش، بعد از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۴، مهدی کروبی، نامزد انتخابات، و علی اکبرناطق نوری، بازرس پیشین بیت، از قول خامنهای گفتند؛ اینکه مجتبی آقازاده نیست، آقاست.
دوشنبه گذشته، محمد قمی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، در تلویزیون جمهوری اسلامی همین نقل قول را تکرار کرد.
در بخش سوم سند محرمانه اطلاعات سپاه تلاش شده با جعل نقل قولهایی از خامنهای، مجتبی فردی دارای وجاهت فقهی معرفی شود. برای مثال از قول محمدعلی جزایری، عضو مجلس خبرگان، گفته شده که با مجتبی بحث علمی کرده و او چیزی از بقیه کم ندارد.
یا گفته شده که خامنهای در سالهای اخیر بارها از مجتبی پرسیده چرا بر عروه حاشیه نمیزنی؟ اشاره به کتاب عروهالوثقی نوشته محمدکاظم طباطبایی یزدی از مراجع تقلید شیعه، که نوشتن حاشیه بر کتاب او، یکی از پیشنیازها برای رسیدن به عالیترین مراتب اجتهاد است
اما مهمترین بخش سند اطلاعات سپاه جایی است در آن اجرای پروژه دخالت سپاه در انتخاب رهبر سوم نظام فاش شده. اطلاعات سپاه گفته این کار نه تنها ایرادی ندارد بلکه واجب است، و باید این موارد حضوری به اعضای مجلس خبرگان توضیح داده شود، چون بهزعم این نهاد امنیتی در شرایط حاضر ایجاد خلل احتمالی در انتخاب مجتبی توجیهپذیر نبود.
در بند پایانی این سند که گروه سایبری لب دوختگان آن را در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، اطلاعات سپاه بهطور ضمنی تهدید کرده که اگر عضوی از مجلس خبرگان همچنان با مجتبی خامنهای مخالف باشد، سازمان موظف است دلیل مخالفت مشکوک او را بررسی کند.