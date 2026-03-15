موسسه مطالعات جنگ: آمریکا گام به گام در حال از بین بردن توانایی پهپادی و موشکی ایران است
موسسه مطالعات جنگ در گزارشی نوشت: «ایالات متحده گام به گام در حال از بین بردن توانایی ایران در استفاده از اساسیترین ابزار خود در جنگ، حملات پهپادی و موشکی، یعنی کل زیربنای استراتژی ایران است.»
این موسسه در شبکه اجتماعی ایکس افزود: «ایران خساراتی به نیروهای آمریکایی وارد کرده است و همچنان پهپاد و موشک شلیک میکند، اگرچه میزان کلی حملات به آرامی در حال کاهش است.»
موسسه مطالعات جنگ اشاره کرد که حملات جاری جمهوری اسلامی در مقایسه با حملات بزرگی که به دنبال انجام آنها بود، «ناچیز» است و «خسارت عملیاتی قابل توجه و تلفات گسترده ایجاد نکرده است.»