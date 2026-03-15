این سند تایید می‌کند که اطلاعات سپاه در روزهای منتهی به اعلام عمومی نام مجتبی خامنه‌ای، پیامک‌هایی به نمایندگان مجلس خبرگان فرستاده تا به آن‌ها بقبولاند که او باید رهبر شود.

جمهوری اسلامی ۱۸ اسفندماه رسما اعلام کرد که مجلس خبرگان، مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای، را به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی برگزیده است.

ایران‌اینترنشنال، شش روز پیش‌تر در ۱۲ اسفند، به‌نقل از منابع خود برای اولین بار خبر داد که سپاه پاسداران با تحت فشار قرار دادن مجلس خبرگان، مقدمات انتخاب مجتبی خامنه‌ای را فراهم کرده است.

در سند محرمانه اطلاعات سپاه، در تاریخ ۱۴ اسفندماه، گفته شده که پیام‌های مورد نظر در روزهای گذشته به شماری از اعضای مجلس خبرگان ارسال شده است.

‌در این پیام‌ها ادعا شده که خامنه‌ای سه بار به علی اصغر حجازی، معاون دفتر علی خامنه‌ای، و دیگر اعضای بیت گفته نظرات مجتبی همان نظر اوست. همچنان که از حسین فدایی، بازرس ویژه بیت، حرف مشابهی از خامنه‌ای درباره پسرش نقل شده است.

اطلاعات سپاه از قول علی فدوی، رییس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه، آورده که خامنه‌ای به او گفته: «من بعضی مطالب را از طریق مجتبی به شما می‌گویم.»

غلامعلی حداد عادل، پدر همسر مجتبی خامنه‌ای، هم مدعی شده که در روز خواستگاری مجتبی از دخترش، خامنه‌ای به او گفته از بین فرزاندنش نظر مجتبی به او نزدیک‌تر است.

بخش دیگری از سند محرمانه سازمان اطلاعات سپاه، به توجیه موروثی شدن رهبری جمهوری اسلامی با انتخاب مجتبی اختصاص دارد.

دو سال پیش، محمدی عراقی، عضو مجلس خبرگان، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت شنیده که مجتبی خامنه‌ای جزو سه گزینه مدنظر خبرگان بوده اما خامنه‌ای وقتی باخبر شد مخالفت کرد و گفت این کار شبهه موروثی بودن رهبری را مطرح می‌‌کند و بنابراین اصلا نباید بررسی شود.

حالا اطلاعات سپاه پاسداران در پیام‌های خود به اعضای مجلس خبرگان که پس از سخنان محمدی عراقی، مجتبی و میثم خامنه‌ای سراغ پدرشان رفتند و از او در این مورد پرسیدند و خامنه‌ای گفت چنین حرفی نزده است.

سپاه از قول مجید یزدی، دبیر کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان هم آورده که متن جلسه را خوانده و به گفته او «حضرت آقا چنین نفرموده‌اند.»

در این سند، همچنین بر همان نقل قولی تاکید شده که ۲۰ سال پیش، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴، مهدی کروبی، نامزد انتخابات، و علی اکبرناطق نوری، بازرس پیشین بیت، از قول خامنه‌ای گفتند؛ اینکه مجتبی آقازاده نیست، آقاست.

دوشنبه گذشته، محمد قمی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، در تلویزیون جمهوری اسلامی همین نقل قول را تکرار کرد.

در بخش سوم سند محرمانه اطلاعات سپاه تلاش شده با جعل نقل قول‌هایی از خامنه‌ای، مجتبی فردی دارای وجاهت فقهی معرفی شود. برای مثال از قول محمدعلی جزایری، عضو مجلس خبرگان، گفته شده که با مجتبی بحث علمی کرده و او چیزی از بقیه کم ندارد.

یا گفته شده که خامنه‌ای در سال‌های اخیر بارها از مجتبی پرسیده چرا بر عروه حاشیه نمی‌زنی؟ اشاره به کتاب عروه‌الوثقی نوشته محمدکاظم طباطبایی یزدی از مراجع تقلید شیعه، که نوشتن حاشیه بر کتاب او، یکی از پیش‌نیازها برای رسیدن به عالی‌ترین مراتب اجتهاد است

اما مهم‌ترین بخش سند اطلاعات سپاه جایی است در آن اجرای پروژه دخالت سپاه در انتخاب رهبر سوم نظام فاش شده. اطلاعات سپاه گفته این کار نه تنها ایرادی ندارد بلکه واجب است، و باید این موارد حضوری به اعضای مجلس خبرگان توضیح داده شود، چون به‌زعم این نهاد امنیتی در شرایط حاضر ایجاد خلل احتمالی در انتخاب مجتبی توجیه‌پذیر نبود.

در بند پایانی این سند که گروه سایبری لب دوختگان آن را در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده، اطلاعات سپاه به‌طور ضمنی تهدید کرده که اگر عضوی از مجلس خبرگان همچنان با مجتبی خامنه‌ای مخالف باشد، سازمان موظف است دلیل مخالفت مشکوک او را بررسی کند.

در روزهای گذشته برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی، مفاد این سند را در برنامه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی عینا نقل کردند. علی فدوی گفت مجتبی خامنه‌ای در حوزه نظامی، سیاسی، علم و فناوری سرآمد است.

مجید تلخابی، عضو پیشین مجلس خبرگان رهبری، هم گفت خامنه‌ای چند بار برخی اعضای دفتر خود را جمع کرده و به آنها اعلام کرده بود که حرف‌ آقا مجتبی حرف اوست.