وزیران شورای همکاری خلیج فارس و بریتانیا در نشست مشترکی در ریاض، با اشاره به «تشدید تنشها در خاورمیانه و تجاوز آشکار جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن در منطقه» علیه کشورهای عضو این شورا و اردن، بر ضرورت حفاظت از حریم هوایی منطقه، مسیرهای دریایی و آزادی ناوبری تاکید کردند و خواستار تضمین ایمنی و امنیت زنجیرههای تأمین، کشتیرانی و دریانوردان و نیز حفظ ثبات بازارهای جهانی انرژی شدند.
در این بیانیه آمده است: «قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل هرگونه اقدام یا تهدید ایران با هدف بستن، ایجاد مانع یا هرگونه دخالت در ناوبری بینالمللی از طریق تنگه هرمز یا تهدید امنیت دریایی در باب المندب را محکوم میکند.»
شرکتکنندگان در نشست ریاض همچنین تاکید کردند که «امنیت و ثبات منطقه خلیج فارس اساسی است.»
در این بیانیه همچنین از تصویب قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل استقبال شد؛ قطعنامهای که «حملات وحشیانه جمهوری اسلامی ایران» به سرزمینهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اردن را با شدیدترین لحن محکوم کرده و آن را نقض قوانین بینالمللی و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی دانسته است.
وزیران شرکتکننده در نشست ریاض اشاره کردند که این قطعنامه همچنین «هدف قرار دادن مناطق مسکونی و زیرساختهای غیرنظامی توسط ایران، از جمله تاسیسات نفتی، تاسیسات خدماتی و مناطق مسکونی، که منجر به تلفات غیرنظامیان و خسارت به ساختمانهای غیرنظامی شده است را محکوم میکند.»
بیانیه در ادامه با اشاره به «همبستگی بینالمللی بیسابقه» با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اردن و حمایت از پایان فوری حملات جمهوری اسلامی به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اردن و استفادهاش از گروههای نیابتیاش، از بریتانیا به خاطر همبستگیاش با کشورهای عضو شورا و تعهد قوی و دیرینهاش به امنیت، ثبات و تمامیت ارضی آنها تشکر کرده است.
نشست ریاض بر تعهد خود به ثبات منطقهای تاکید کرد و خواستار حفاظت از غیرنظامیان و احترام کامل به قوانین بینالمللی، قوانین بشردوستانه بینالمللی و تعهدات کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای رعایت اصول منشور سازمان ملل شد.
در بیانیه ریاض آمده است که از جمهوری اسلامی بارها خواسته شده برنامه هستهای و برنامه موشکهای بالستیک خود را محدود کند و از فعالیتهای بیثباتکننده در منطقه، از جمله استفاده از نیروهای نیابتی و دخالت در امور داخلی کشورها، دست بردارد.
شرکتکنندگان در این نشست «حق ذاتی» کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را «مطابق با ماده ۵۱منشور سازمان ملل متحد برای دفاع از خود، به صورت فردی و جمعی، در برابر حملات مسلحانه ایران، همانطور که در قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است» یادآوری کردند.
نشست ریاض تایید کرد که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس «حق دارند تمام اقدامات لازم را برای دفاع از امنیت و ثبات خود و محافظت از سرزمینها، شهروندان و ساکنان خود انجام دهند.»
شرکتکنندگان در نشست ریاض با یادآوری مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بینالمللی، توافق کردند «تلاشهای دیپلماتیک مشترکی را برای دستیابی به یک راهحل پایدار برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای، توقف توسعه و تکثیر موشکهای بالستیک، پهپادها و هرگونه فناوری که امنیت منطقه و فراتر از آن را تهدید میکند، انجام دهند و از فعالیتهای بیثباتکننده در منطقه و فراتر از آن خودداری کنند.»