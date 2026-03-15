نهادهای امنیتی خانواده‌های آنها را در ایران تحت فشار قرار داده و سپس جزییات تهدیدها را از طریق اعضای تیم ملی که همچنان در کوالالامپور مانده‌اند، به بازیکنان پناهجو منتقل می‌کنند تا با اعمال فشار بر آنها، این بازیکنان را وادار به بازگشت کنند.

اطلاعات رسیده حاکی است که مادر زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران، به اطلاعات سپاه احضار شده و جزییات بازجویی و تهدید او از طریق برخی اعضای کاروان تیم ملی در مالزی به این بازیکن منتقل شده تا او را مجبور به بازگشت کنند.

این اطلاعات نشان می‌دهد که در این تماس‌ها، بازیکنان با اشاره به وثیقه‌های سنگینی که در ایران گذاشته‌اند، وضعیت خانواده‌هایشان و همچنین روابط عاطفی‌شان تحت فشار قرار می‌گیرند تا از تصمیم خود منصرف شوند.

این اقدامات در حالی ادامه دارد که اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران همچنان در مالزی باقی مانده‌اند تا در صورت منصرف شدن بازیکنان پناهجو، تمام کاروان به ایران بازگردند.