منابع آگاه یک‌شنبه ۲۴ اسفند به ایران‌اینترنشنال گفتند نهادهای امنیتی ابتدا خانواده‌های این بازیکنان در ایران را تحت فشار قرار می‌دهند و سپس جزییات بازداشت‌ها و تهدیدها از طریق اعضای تیم ملی که همچنان در کوالالامپور حضور دارند، به بازیکنان پناهجو در استرالیا منتقل می‌شود.

طبق اطلاعات رسیده، مادر زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران و یکی از ورزشکاران پناهجو، به اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده و سپس جزییات بازجویی و تهدید او از طریق برخی اعضای کاروان تیم ملی در مالزی به این بازیکن منتقل شده است.

پیش‌تر نیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با ارسال پیام‌هایی صوتی از خانواده محدثه زلفی، این بازیکن را تحت فشار قرار داده بودند و در نهایت او را به انصراف از درخواست پناهندگی وادار کردند.

منابع آگاه همچنین گفتند اعلام پناهندگی زهرا سلطه‌مشکه‌کار، از اعضای کادر تیم ملی، در استرالیا به درخواست محمدرحمان سالاری، مسئول حراست کاروان تیم ملی، انجام گرفته است. بر پایه اطلاعات رسیده، سالاری تلاش می‌کند از طریق سلطه‌مشکه‌کار، با بازیکنان پناهجو در استرالیا تماس بگیرد.

این اطلاعات نشان می‌دهد در این تماس‌ها به وثیقه‌های سنگینی که بازیکنان در ایران گذاشته‌اند، اشاره می‌شود و وضعیت خانواده‌ها و روابط عاطفی آنان به‌عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار می‌گیرد تا در نهایت بازیکنان از تصمیمشان برای پناهندگی انصراف دهند.

این روند در حالی ادامه دارد که اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران همچنان در مالزی مانده‌اند و قرار است در صورتی که بازیکنان پناهجو در استرالیا از تصمیم خود منصرف شوند، همه اعضای کاروان با هم به ایران بازگردند.