شاهزاده رضا پهلوی: چهارشنبهسوری را به یاد جانباختگان ایران با شوری ملی برگزار کنیم
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در آستانه چهارشنبهسوری، نوشت: « رژیم ضدایرانی جمهوری اسلامی بار دیگر میکوشد مانع برگزاری این آیین ملی و باستانی شود. اما امسال ما چهارشنبهسوری را به یاد دلاورانی که جان خود را برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان فدا کردند، با شوری ملی برگزار میکنیم.»
او افزود: «پیام ما روشن است: آتش ما، نماد نور و پاکی ایران، بر تاریکی و پلیدی این رژیم ناایرانی پیروز خواهد شد و خاک ایران را از اشغالگران جنایتکار پاک خواهد کرد.»
شاهزاده رضا پهلوی از همه ایرانیان خارج از کشور خواست «در چهارشنبهسوری در برابر سفارتخانههای رژیم در سراسر جهان گرد هم آیند و فریاد بزنند: تا وقتی ایران آزاد نشود و جمهوری اسلامی از صفحه روزگار محو نگردد، ملت ایران آرام نخواهد گرفت.»
او همچنین از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خواست «تحولات این روز را با دقت زیر نظر بگیرند و اجازه ندهند جمهوری اسلامی در این آیین ملی با مردم شجاع ایران با خشونت برخورد کند.»
شاهزاده رضا پهلوی در پایان پیام خود گفت: «ما با برگزاری باشکوه چهارشنبهسوری، به پیشواز نوروز و بهار آزادی ایران میرویم و نشان میدهیم که روز رهایی ایران نزدیک است.»