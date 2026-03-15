آتشنشانی تهران: ۴۰ درصد اصابتها در کشور در پایتخت رخ داده است
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران گفت: «۴۰ درصد از اصابتها مربوط به پایتخت است.»
او افزود: «۵ هزار آتشنشان در دو گروه نجات و حریق از ابتدای جنگ در میدان هستند.»
تاکایوکی کوبایاشی، رییس شورای سیاستگذاری حزب حاکم لیبرالدموکرات ژاپن، درباره اعزام احتمالی ناوهای این کشور به تنگه هرمز گفت: «از نظر حقوقی نمیتوان امکان آن را کاملا رد کرد، اما در شرایطی که درگیریهای کنونی ادامه دارد، باید با احتیاط بسیار تصمیم گرفت.»
او افزود در این خصوص، «موانع زیادی وجود دارد».
ترامپ پیشتر گفته بود کشورهایی که از تلاش تهران برای مسدود کردن تنگه هرمز متضرر شدهاند، احتمالا همراه با ایالات متحده ناوهای جنگی به منطقه اعزام خواهند کرد. او از چین، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و بریتانیا نام برده بود.
کوبایاشی ادامه داد: «مواضع ترامپ گاهی تغییر میکند، بنابراین باید در چارچوب گفتوگوها بین رهبران دو کشور مشخص شود مقصود واقعی او چیست.»
سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، ۲۸ اسفند برای دیدار با ترامپ، عازم آمریکا میشود.
هرچند نیروهای ژاپنی جز در موارد بسیار محدود اجازه دخالت در درگیریهای خارجی را ندارند، ژاپن میتواند بر اساس ماده ۸۲ قانون نیروهای دفاعی، برای حفاظت از کشتیها وارد عمل شود. نمونهای از این اقدام در سال ۲۰۰۱ رخ داد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از دادستان مرکز آذربایجان غربی گزارش داد چند شبکه «مرتبط با اسرائیل» شناسایی و متلاشی شدند.
تسنیم افزود با دستور قضایی، ۲۰ نفر در این ارتباط بازداشت شدند.
به گزارش این رسانه حکومتی، این افراد اطلاعات اماکن «نظامی و امنیتی» را در اختیار اسرائیل قرار میدادند.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، از حمله به نقاطی در حوالی مجموعه پرواز اصفهان در نزدیکی محله مرداویج واقع در جنوب این شهر خبر داد.
به گفته او، این حمله بامداد یکشنبه ۲۴ اسفند انجام گرفت.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، از حمله مجدد به کوه دراک شیراز خبر داد.
او گفت پس از این حمله، بلافاصله پارازیتهای ماهوارهای در منطقه بهطور کامل از بین رفت.
به گفته این شهروند، احتمالا دکل پارازیت در این منطقه مستقر بوده است.
گزارشها از حملات سنگین هوایی بامداد یکشنبه به شهر اصفهان حکایت دارند.
ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی، پرواز یک جنگنده را در ارتفاع پایین در اصفهان نشان میدهند.
همچنین تصاویری از ستونهای دود غلیط در نقاط مختلف اصفهان منتشر شدهاند.
بر اساس گزارشها، اکثر صداهای انفجار در مناطق شمالی و جنوبی اصفهان شنیده شدهاند.