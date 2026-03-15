بیانیه ایراناینترنشنال درباره ادعای کذب خبرگزاری فارس
ادعای خبرگزاری فارس درباره هک پیامگیر ایراناینترنشنال در تلگرام، کاملا نادرست و بیاساس است.
دیتابیسی که خبرگزاری فارس به آن اشاره کرده، هیچگونه ارتباطی با ایراناینترنشنال ندارد و ادعای مطرحشده درباره هک مدیابات ایراناینترنشنال بهطور کامل رد میشود.
ایراناینترنشنال با اطمینان اعلام میکند که پیامگیر این شبکه در تلگرام، همچون گذشته، راهی امن برای دریافت پیامها، تصاویر، ویدیوها و گزارشهای مخاطبان است.
ایراناینترنشنال اضافه میکند که حفظ امنیت شهروندخبرنگاران و تمامی افرادی که در این شرایط با ایراناینترنشنال در ارتباط هستند، بالاترین اولویت ماست و از همین رو، انتشار چنین ادعاهای نادرستی را تلاشی عامدانه برای ایجاد ترس، بیاعتمادی و جلوگیری از ارسال روایتهای مردمی میدانیم.