زلنسکی شامگاه شنبه ۲۳ اسفند در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان گفت گزارش‌ها درباره استفاده حکومت ایران از پهپادهای شاهد ساخت روسیه برای حمله به پایگاه‌های آمریکا «۱۰۰ درصد واقعیت دارد».

‫خبرگزاری رویترز یک‌شنبه ۲۴ اسفند نوشت برخی گزارش‌ها همچنین از به‌کارگیری پهپادهای شاهد در حملات علیه کشورهای منطقه حکایت دارند، اما در بسیاری از این موارد مشخص نبوده که این تسلیحات در کدام کشور ساخته شده‌اند.

حکومت ایران از زمان آغاز مناقشه کنونی ۱۲ کشور منطقه را هدف قرار داده است؛ حملاتی که تهران اغلب آن‌ها را با استناد به فعالیت پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در این کشورها توجیه می‌کند.

عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان، جمهوری آذربایجان و قبرس از جمله این کشورها هستند.

‫دیوید آلبرایت، مدیر موسسه علوم و امنیت بین‌الملل، ۱۲ اسفند اعلام کرد بررسی بقایای یک پهپاد که به سوی قبرس شلیک شده بود، نشان می‌دهد پهپاد شاهد از سوی روسیه ارتقا داده شده و در درگیری‌های جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اظهارات زلنسکی درباره ارسال پهپادهای شاهد از روسیه به ایران در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی خود پیشگام ساخت این سلاح به شمار می‌رود، اما به نظر می‌رسد اکنون در تنگنا قرار گرفته است.

کاخ سفید بامداد ۲۴ اسفند اعلام کرد توان موشک‌های بالستیک حکومت ایران در مقطع کنونی حدود ۹۰ درصد و توان پهپادی آن حدود ۹۵ درصد کاهش یافته است.

‫پهپادهای شاهد نخستین ‌بار در مقیاس گسترده در جریان جنگ روسیه علیه اوکراین به کار گرفته شدند. این پهپاد در مقایسه با موشک‌های گران‌قیمت، بسیار ارزان‌تر است.

مقام‌های اوکراینی اعلام کرده‌اند از پاییز ۲۰۲۲ تاکنون، هزاران فروند از این پهپادها در حملات علیه این کشور مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

جمهوری اسلامی یکی از متحدان اصلی روسیه در جنگ اوکراین محسوب می‌شود و افزون بر پهپادهای شاهد، با ارائه حمایت‌های موشکی نقش مهمی در این کارزار ایفا کرده است.

موسسه امنیتی «سی‌۴ای‌دی‌اس» خردادماه گزارش داد همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه موجب جهش چشمگیری در صنعت پهپادی این کشور شده و به مسکو این امکان را داده است که صدها پهپاد ایرانی را به‌صورت بومی در منطقه تاتارستان تولید کند .

‫در سوی دیگر، پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، گزارش‌ها حاکی از آن است که مسکو از متحد خود، تهران، پشتیبانی می‌کند.

۲۰ اسفند، سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام اطلاعاتی غربی گزارش داد روسیه تاکتیک‌های پیشرفته استفاده از پهپاد را در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته تا از آن‌ها برای حمله به منافع آمریکا و کشورهای خلیج فارس بهره ببرد.

۱۵ اسفند، روزنامه واشینگتن‌پست نوشت روسیه در حال ارائه کمک اطلاعاتی به حکومت ایران برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۲۲ اسفند تایید کرد ولادیمیر پوتین، همتای روس او، «احتمالا کمی به ایران کمک می‌کند».

زلنسکی ۲۰ اسفند هشدار داده بود روسیه ممکن است برای حمایت از جمهوری اسلامی حتی اعزام نیرو به ایران را در دستور کار قرار دهد.

همکاری کی‌یف و کشورهای خلیج فارس

زلنسکی صبح ۲۴ اسفند اعلام کرد واشینگتن چند بار با کی‌یف درباره کمک به کشورهای خاورمیانه برای مقابله با حملات پهپادی جمهوری اسلامی تماس گرفته است.

او گفت هر یک از تیم‌های اعزامی اوکراین به کشورهای حوزه خلیج فارس برای تقویت دفاع در برابر پهپادهای حکومت ایران، از ده‌ها متخصص تشکیل شده‌اند.

به گفته رییس‌جمهوری اوکراین، این تیم‌ها توانایی ارائه ارزیابی‌های تخصصی درباره عملکرد سامانه‌های دفاعی مقابله با پهپاد را دارند.

او ادامه داد اوکراین در ازای کمک به کشورهای خلیج فارس، خواهان دریافت منابع مالی و فناوری است.