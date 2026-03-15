زلنسکی: وضعیت ایران برای پوتین پول بیشتری به همراه دارد
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، گفت وضعیت ایران برای ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، «پول بیشتری به همراه دارد.»
او با اعلام این موضوع در گفتوگو با شبکه خبری سیانان افزود کاهش تحریمهای اعمال شده بر روسیه نیز برای او مفید است.
اشاره زلنسکی به اجازه آمریکا به کشورها برای خرید موقت نفت از روسیه بود. خبرگزاری رویترز ۲۲ اسفند نوشته بود: ایالات متحده معافیت ۳۰ روزهای از تحریمها صادر کرده است که به کشورها اجازه میدهد نفت و فرآوردههای نفتی روسیه را که هماکنون در دریا سرگردان هستند، خریداری کنند.
زلنسکی اشاره کرد که بر اساس اطلاعات اوکراین، به دلیل تمام تحریمهای اعمال شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا و به دلیل حملات عمیق اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه، مسکو تنها در سال جاری میلادیبا کسری بیش از ۱۰۰میلیارد دلاری مواجه شده است.
او گفت: اکنون میبینیم که آنها در طول دو هفته جنگ در خاورمیانه حدود ۱۰میلیارد دلار درآمد داشتهاند. این واقعاً خطرناک است. این به پوتین اعتماد به نفس بیشتری میدهد که میتواند جنگ را ادامه دهد.