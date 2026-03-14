آکسیوس خبر داد که فرانسه پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ در لبنان بین اسرائیل و حزب‌الله،‌ گروه نیابتی جمهوری اسلامی، ارائه کرده که مستلزم به رسمیت شناختن اسرائیل توسط دولت لبنان است.

این سایت به نقل از «منابع آگاه» نوشت دولت لبنان این پیشنهاد را به عنوان مبنایی برای مذاکرات پذیرفته است، و ایالات متحده و اسرائیل در حال بررسی آن هستند.

بر اساس این گزارش، طرح فرانسه خواستار برگزاری مذاکرات مستقیم اورشلیم و بیروت - که پاریس و واشنگتن از آن حمایت می‌کنند - در مورد یک «اعلامیه سیاسی» است که طرفین ظرف یک ماه بر سر آن توافق خواهند کرد.

بر پایه این طرح، لبنان علاوه بر به رسمیت شناختن اسرائیل، متعهد به احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی آن کشور خواهد شد. در عین حال، دو کشور بر تعهد خود به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر پایان دادن به جنگ دوم لبنان در سال ۲۰۰۶و توافق آتش‌بس حاصل شده در نوامبر ۲۰۲۴پس از بیش از یک سال جنگ بین حزب‌الله و اسرائیل تأکید خواهند کرد.

آکسیوس به نقل از این طرح نوشت دولت لبنان متعهد به جلوگیری از هرگونه حمله به اسرائیل از خاک لبنان و خلع سلاح حزب‌الله و ممنوعیت فعالیت نظامی این گروه تروریستی خواهد بود.

همچنین نیروهای اسرائیلی ظرف یک ماه از مناطقی که در طول جنگ فعلی تصرف کرده‌اند، عقب‌نشینی خواهند کرد. پس از آن، ارتش لبنان در جنوب این کشور مستقر خواهد شد و نیروهای یونیفیل و گروهی از کشورهای منتخب شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه تأیید خلع سلاح حزب‌الله را بر عهده خواهند داشت.

در این گزارش آمده است که لبنان ملزم به اعلام تمایل خود برای مذاکره با اسرائیل در مورد پیمان عدم تجاوز دائمی خواهد بود و توافقی که به وضعیت رسمی جنگ بین دو کشور از زمان تأسیس کشور اسرائیل در سال ۱۹۴۸پایان می‌دهد، ظرف دو ماه امضا خواهد شد.

پس از امضای این توافق، ارتش اسرائیل از پنج موضعی که از سال ۲۰۲۴در جنوب لبنان تصرف کرده است، عقب‌نشینی خواهد کرد.

آکسیوس گزارش داد که آخرین مرحله از پیشنهاد فرانسه، خواستار ترسیم مرزهای اسرائیل-لبنان و لبنان-سوریه تا پایان سال جاری میلادی است.