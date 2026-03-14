رویترز و آسوشیتدپرس از حمله موشکی به سفارت آمریکا در بغداد خبر دادند
منابع امنیتی عراقی شنبه ۲۳ اسفند به خبرگزاری رویترز گفتند سفارت آمریکا در بغداد در حملهای موشکی هدف قرار گرفت.
آسوشیتدپرس نیز به نقل از دو مقام امنیتی گزارش داد یک موشک به سکوی بالگرد در داخل سفارت آمریکا در بغداد اصابت کرده است.
منابع امنیتی گفتند این حمله باعث برخاستن دود از ساختمان سفارت شد، اما جزییاتی درباره میزان خسارت ارائه نکردند.
پیشتر العربیه به نقل از یک منبع امنیتی عراقی گزارش داده بود یک حمله پهپادی سفارت آمریکا در بغداد را هدف قرار داده است.