آنچه در چهاردهمین روز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی گذشت
در چهاردهمین روز جنگ، مقامهای جمهوری اسلامی با استفاده از سپر انسانی در مراسم روز قدس در میان حلقههای سنگین امنیتی حاضر شدند. همزمان صدای انفجارها و گزارش حملات در بخشهایی از تهران و شهرهای مختلف ایران منتشر شد.
بر اساس گزارشها جمعه ۲۲ اسفند در مراسم راهپیمایی روز قدس شماری از مقامهای جمهوری اسلامی در حالی در خیابان حضور یافتند که محافظان و نیروهای امنیتی حلقههای حفاظتی گستردهای پیرامون آنان تشکیل داده بودند.
گزارشها حاکی است حضور مقامهای حکومتی در میان جمعیت راهپیمایان با استفاده از سپر انسانی در میانه ادامه حملات اسرائیل انجام شده است.
گزارشها و ویدیوهای منتشرشده نشان میدهد در جریان راهپیمایی روز قدس در تهران، صدای انفجارهای شدیدی در بخشهایی از پایتخت از جمله شمال و مرکز شهر شنیده شد.
منابع محلی همچنین از هدف قرار گرفتن چند کلانتری و مقر بسیج در تهران خبر دادهاند.
در یکی از ویدیوهای منتشرشده در رسانههای دولتی، ساختمانی در نزدیکی محل تجمع حامیان حکومت در تهران هدف قرار گرفت.
درباره رخدادهای روز گذشته در ایران و در ارتباط به حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی بیشتر بخوانید.