رویترز: واشینگتن و تهران تلاشهای میانجیگرانه برای برقراری آتشبس را رد کردند
خبرگزاری رویترز به نقل از «سه منبع آگاه» نوشت دولت دونالد ترامپ، تلاشهای متحدان خاورمیانهای واشینگتن را برای آغاز مذاکرات دیپلماتیک با هدف پایان دادن به جنگ ایران که دو هفته پیش با حمله هوایی گسترده آمریکا و اسرائیل آغاز شد، رد کرده است.
دو منبع ارشد ایرانی به رویترز گفتند که جمهوری اسلامی نیز احتمال هرگونه آتشبس را تا پایان حملات آمریکا و اسرائیل رد کرده است.
آنها افزودند که چند کشور در تلاش برای میانجیگری برای پایان دادن به این درگیری بودهاند.
رویترز اشاره کرد بیعلاقگی واشنگتن و تهران نشان میدهد که هر دو طرف در حال آماده شدن برای یک درگیری طولانی هستند، حتی با وجود اینکه گسترش جنگ تلفات غیرنظامیان را به همراه دارد و بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران باعث افزایش شدید قیمت نفت میشود.
به نوشته این خبرگزاری، عمان که پیش از جنگ، میانجی مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا بود، چند بار برای باز کردن یک خط ارتباطی تلاش کرده، اما کاخ سفید تاکید کرده است که علاقهای به این کار ندارد.
یک مقام ارشد کاخ سفید تأیید کرد که ترامپ این تلاشها برای شروع مذاکرات را رد کرده و بر پیشبرد جنگ برای تضعیف بیشتر قابلیتهای نظامی تهران متمرکز شده است.
این مقام به رویترز گفت: «او در حال حاضر به این موضوع علاقهای ندارد و ما بدون وقفه به ماموریت خود ادامه خواهیم داد. شاید روزی فرا برسد، اما نه الان.»
یک مقام ارشد دیگر کاخ سفید گفت: « ترامپ گفت که رهبری بالقوه جدید در ایران نشان داده است که میخواهد مذاکره کند و در نهایت مذاکره خواهد کرد. فعلاً، عملیات خشم حماسی بدون وقفه ادامه دارد.»
بر اساس این گزارش، منابع ایرانی گفتند که تهران تلاشهای چند کشور برای مذاکره برای آتشبس را تا زمانی که ایالات متحده و اسرائیل حملات هوایی خود را پایان دهند و خواستههای ایران را که شامل پایان دائمی حملات ایالات متحده و اسرائیل و پرداخت غرامت به عنوان بخشی از آتشبس است، برآورده کنند، رد کرده است.
به گفته سه منبع امنیتی و دیپلماتیک، مصر که پیش از جنگ در میانجیگری مشارکت داشت، نیز تلاش کرده است تا ارتباطات را از سر بگیرد.
در این حال، وزارت خارجه مصر، دولت عمان و دولت جمهوری اسلامی به درخواستهای رویترز برای اظهار نظر پاسخی ندادند.