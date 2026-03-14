در پی انفجار در یک مدرسه یهودی در آمستردام، پایتخت هلند، این مدرسه دچار خسارت جزیی شد. شهردار آمستردام این واقعه را «حملهای عمدی علیه جامعه یهودیان» خواند و گفت این حادثه باعث افزایش تدابیر امنیتی در نهادهای یهودی خواهد شد.
در هفتههای اخیر و پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و واکنش متعاقب تهران، نگرانیها درباره احتمال حمله به جوامع یهودی در نقاط مختلف جهان افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجار بامداد شنبه ۲۳ اسفند در مدرسهای واقع در یک محله مسکونی مرفه در جنوب آمستردام رخ داد و به یک ناودان و دیوار بیرونی ساختمان آسیب زد، اما هیچکس در آن زخمی نشد.
فمکه هالسما، شهردار آمستردام، این حادثه را «اقدامی بزدلانه و تجاوزکارانه علیه جامعه یهودیان» توصیف کرد.
او گفت یهودیان در این شهر به شکلی فزاینده با یهودستیزی روبهرو هستند. وضعیتی که به گفته هالسما، «غیرقابل قبول» است.
از سوی دیگر، همزمان با این تحولات، ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اقدام اوکراین در کمک به اسرائیل با حمایتهای پهپادی، تمام خاک اوکراین را با استناد بر منشور ملل متحد، به هدفی مشروع و قانونی برای جمهوری اسلامی تبدیل میکند.»
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی اعلام کرد برای جلوگیری از گسست در اداره کشور پس از سقوط جمهوری اسلامی، برنامهای با عنوان «پروژه شکوفایی ایران» تدوین شده و همزمان شناسایی افراد شایسته برای حضور در «سامانه گذار» در حال انجام است.
شاهزاده رضا پهلوی شنبه ۲۳ اسفند در پیام خود اعلام کرد برای آنکه ایران با سقوط جمهوری اسلامی دچار گسست در اداره کشور نشود، دو اقدام اساسی شامل «تدوین یک برنامه روشن برای اداره کشور در چارچوب پروژه شکوفایی ایران» و «شناسایی و برگزیدن زنان و مردان شایسته برای حضور در سامانه گذار و اجرای این برنامه» انجام شده است.
به گفته او، «در این فرایند، هممیهنان بسیاری با تجارب ارزشمند و تخصص مورد نیاز کشورمان، آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی کشور و خدمت به میهن اعلام کردند».
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه پیام خود گفت: «این روند در چارچوب کمیته بررسی و گزینش اعضای سامانه گذار انجام شده که مدیریت آن بر عهده دکتر سعید قاسمینژاد است.»
او با بیان اینکه «سامانه گذار، با هدایت من، آماده خواهد بود تا به محض سقوط جمهوری اسلامی، زمام اداره کشور را در دست گیرد» تاکید کرد با این اقدامات، در کوتاهترین زمان، نظم، امنیت، آزادی و زمینههای رونق و شکوفایی برای ایران فراهم خواهد شد.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین در گفتوگو با نشریه نیوزنیشن که ۲۳ اسفند منتشر شد، در پاسخ به پرسشی درباره چارچوب زمانی برای فراخوان تظاهرات مردم ایران گفت: «از زمان کشتار هممیهنانم که غیرمسلح بودند و در برابر حکومتی قرار داشتند که در سرکوب آنها تردید نکرد، ما مجبور شدیم از مردم بخواهیم برای حفظ امنیت خود در خانههایشان بمانند تا زمانی که شرایط برابر شود و سپس این فرصت را داشته باشند که دوباره به خیابانها بازگردند و اوضاع را در دست بگیرند.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای معتبر، اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدند.
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه گفتوگوی خود تاکید کرد: «جدول زمانی برای فراخوان بهطور مستقیم به میزان خنثیسازی نیروهای سرکوبگر بستگی دارد. کارزارهای هوایی که در روزهای اخیر علیه حکومت آغاز شده، نشان دادهاند که نه تنها پایگاههای اصلی حکومت، بلکه عناصری نیز که حکومت از آنها علیه جمعیت غیرنظامی استفاده کرده است، هدف حمله بودهاند.»
به گفته شاهزاده رضا پهلوی، در پایان این کارزار، قطعا فرصت دوبارهای ایجاد خواهد شد و زمان امنتری برای مردم فراهم میشود تا خیابانها را در دست بگیرند: «امیدوارم این آخرین فشار برای وادار کردن حکومت به فروپاشی نهایی و آغاز دورهای تازه برای ما باشد.»
از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در دیدار با شاهزاده رضا پهلوی، بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود تاکید کرد و خواستار تداوم تلاشهای بینالمللی برای حمایت از آنان شد.
زلنسکی ۲۲ اسفند با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از دیدار خود با شاهزاده رضا پهلوی در محل سفارت اوکراین در پاریس خبر داد و نوشت در این دیدار، وضعیت ایران و تحولات منطقه و همچنین عملیات ایالات متحده علیه «رژیم تروریستی» جمهوری اسلامی بهتفصیل مورد بررسی قرار گرفت.
رییسجمهوری اوکراین در این دیدار گفت ساختار رهبری جمهوری اسلامی در جنگ اخیر متحمل «خسارات قابل توجهی» شده و «مهم است که رژیم ایران پیروز نشود و مردم ایران از امنیت جانی و فرصتهای بیشتری برای تعیین سرنوشت خود برخوردار شوند».
به گفته زلنسکی، در این دیدار همچنین درباره راههای تداوم فشارهای بینالمللی و گسترش همکاریها برای تحقق این اهداف بحث و تبادل نظر شد.
به دنبال انتشار خبر دومین دیدار شاهزاده رضا پهلوی با زلنسکی، ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تمام خاک کشور اوکراین هدف مشروع و قانونی برای جمهوری اسلامی است.»
حساب ارتش دفاعی اسرائیل در تلگرام با انتشار ویدیوی پناه گرفتن نیروهای سرکوبگر در تونل رسالت، نوشت: «عوامل بسیج که بدون ترس دست به سرکوب مرگبار علیه هموطنان خود میزدند، اکنون پنهان شدهاند و میترسند!»
در ۱۸ و ۱۹ دیماه، در جریان انقلاب ملی ایرانیان، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در خاموشی اینترنت، دست به قتلعام دستکم ۳۶ هزار نفر از ایرانیان زد. گزارشهای متعددی از گروگان گرفتن پیکر جاویدنامان، تجاوز و شلیک تیر خلاص به زخمیها از سوی سرکوبگران منتشر شده است.
ارتش اسرائیل اضافه کرد: «هواگردهای ارتش اسرائیل آزادانه بر فراز خیابانهای تهران حرکت میکنند و عوامل بسیج و ایستهای بازرسی شان را هدف قرار میدهند.»
برخی از شهروندان ایرانی که از سد قطع اینترنت در ایران گذشتند، در پیامهایی کوتاه، از هدف قرار گرفتن ایستهای بازرسی استقبال کردند.
ارتش اسرائیل در پایان تاکید کرد: «صدای هواگردهای ما را که در خیابان میشنوید گواه آن است که خیابانها از خشونت پاک میشوند و ترس از مردم ایران به سوی عوامل تروریستی بسیج منتقل شده است.»
از ابتدای جنگ اخیر، مرکز اصلی نیروهای سرکوب در تهران و برخی شهرهای بزرگ، همچنین مراکز تجمع نیروهای سرکوب نظیر پایگاه مقداد و ورزشگاه ۱۲ هزارنفری آریامهر (آزادی) هدف قرار گرفته است.