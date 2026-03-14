ارتش اسرائیل: بیش از ۲۰۰ هدف در غرب و مرکز ایران را طی ۲۴ ساعت گذشته هدف قرار دادیم
ارتش اسرائیل اعلام کرد در ادامه عملیات «غرش شیر»، در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۰۰ زیرساخت جمهوری اسلامی در غرب و مرکز ایران را هدف قرار داده است. این نهاد تاکید کرد حملات با هدف تعمیق ضربه به سامانهها و توانمندیهای حکومت ایران انجام شده است.
بر اساس این بیانیه، جنگندههای نیروی هوایی با هدایت سازمان اطلاعات نظامی این اهداف را مورد حمله قرار دادند. به گفته ارتش اسرائیل، دهها سکوی پرتاب موشک بالستیک هدف قرار گرفت که بخشی از آنها آماده شلیک به سوی خاک اسرائیل بودند.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد سامانههای پدافندی و محلهای پرتاب و انبار تسلیحات نیز در این حملات هدف قرار گرفتند.
این نهاد افزود از آغاز عملیات «غرش شیر» تاکنون حدود ۴۰۰ پرواز برای حمله در غرب و مرکز ایران انجام شده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد یک فرمانده دیگر در شاخه فلسطین وابسته به نیروی قدس به نام «شام عبد الکریم یاسین» در حمله این کشور به لبنان در روز چهارشنبه کشته شده است. به گفته اسرائیل، او فرمانده مرکزی در واحد ارتباطات حزبالله نیز بوده است.
به گفته این نهاد، از آغاز عملیات «غرش شیر» تاکنون پنج عضو نیروی قدس کشته شدهاند.
به گفته ارتش اسرائیل، یاسین مسئول تقویت توان حزبالله و بازسازی قابلیتهای آن بود. این نهاد همچنین اعلام کرد او برای تثبیت حضور ایران در لبنان فعالیت میکرد و طرحهای «تروریستی» را با هدایت حکومت ایران پیش میبرد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد این فرمانده پنجمین عضو نیروی قدس و سومین عضو شاخه فلسطین است که از آغاز عملیات «غرش شیر» کشته شده است.
رییسجمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «امیدوارم چین، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، بریتانیا و سایر کشورهایی که از این محدودیت ساختگی آسیب دیدهاند، کشتیهای خود را به منطقه اعزام کنند تا تنگه هرمز دیگر تهدیدی از سوی کشوری که کاملا از کار افتاده است، نباشد.»
دونالد ترامپ، افزود: «بسیاری از کشورها، بهویژه کشورهایی که از تلاش ایران برای بستن تنگه هرمز متضرر شدهاند، با همکاری ایالات متحده آمریکا کشتیهای جنگی خود را برای باز نگه داشتن و امنیت این تنگه اعزام خواهند کرد.»
ترامپ نوشت: «ما پیش از این ۱۰۰ درصد توانمندی نظامی ایران را منهدم کردهایم، اما برای آنها آسان است که صرفنظر از میزان شکستی که متحمل شدهاند، یک یا دو پهپاد بفرستند، مینی رها کنند و یا موشکی کوتاهبرد را در نقطهای از این آبراه شلیک کنند. در این میان، ایالات متحده خط ساحلی را به شدت بمباران کرده و بهطور مداوم قایقها و کشتیهای ایرانی را در آب هدف قرار خواهد داد.»
او در پایان تاکید کرد: «به هر ترتیب، ما به زودی تنگه هرمز را باز، امن و آزاد خواهیم کرد.»
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی اعلام کرد برای جلوگیری از گسست در اداره کشور پس از سقوط جمهوری اسلامی، برنامهای با عنوان «پروژه شکوفایی ایران» تدوین شده و همزمان شناسایی افراد شایسته برای حضور در «سامانه گذار» در حال انجام است.
شاهزاده رضا پهلوی شنبه ۲۳ اسفند در پیام خود اعلام کرد برای آنکه ایران با سقوط جمهوری اسلامی دچار گسست در اداره کشور نشود، دو اقدام اساسی شامل «تدوین یک برنامه روشن برای اداره کشور در چارچوب پروژه شکوفایی ایران» و «شناسایی و برگزیدن زنان و مردان شایسته برای حضور در سامانه گذار و اجرای این برنامه» انجام شده است.
به گفته او، «در این فرایند، هممیهنان بسیاری با تجارب ارزشمند و تخصص مورد نیاز کشورمان، آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی کشور و خدمت به میهن اعلام کردند».
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه پیام خود گفت: «این روند در چارچوب کمیته بررسی و گزینش اعضای سامانه گذار انجام شده که مدیریت آن بر عهده دکتر سعید قاسمینژاد است.»
او با بیان اینکه «سامانه گذار، با هدایت من، آماده خواهد بود تا به محض سقوط جمهوری اسلامی، زمام اداره کشور را در دست گیرد» تاکید کرد با این اقدامات، در کوتاهترین زمان، نظم، امنیت، آزادی و زمینههای رونق و شکوفایی برای ایران فراهم خواهد شد.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین در گفتوگو با نشریه نیوزنیشن که ۲۳ اسفند منتشر شد، در پاسخ به پرسشی درباره چارچوب زمانی برای فراخوان تظاهرات مردم ایران گفت: «از زمان کشتار هممیهنانم که غیرمسلح بودند و در برابر حکومتی قرار داشتند که در سرکوب آنها تردید نکرد، ما مجبور شدیم از مردم بخواهیم برای حفظ امنیت خود در خانههایشان بمانند تا زمانی که شرایط برابر شود و سپس این فرصت را داشته باشند که دوباره به خیابانها بازگردند و اوضاع را در دست بگیرند.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای معتبر، اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدند.
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه گفتوگوی خود تاکید کرد: «جدول زمانی برای فراخوان بهطور مستقیم به میزان خنثیسازی نیروهای سرکوبگر بستگی دارد. کارزارهای هوایی که در روزهای اخیر علیه حکومت آغاز شده، نشان دادهاند که نه تنها پایگاههای اصلی حکومت، بلکه عناصری نیز که حکومت از آنها علیه جمعیت غیرنظامی استفاده کرده است، هدف حمله بودهاند.»
به گفته شاهزاده رضا پهلوی، در پایان این کارزار، قطعا فرصت دوبارهای ایجاد خواهد شد و زمان امنتری برای مردم فراهم میشود تا خیابانها را در دست بگیرند: «امیدوارم این آخرین فشار برای وادار کردن حکومت به فروپاشی نهایی و آغاز دورهای تازه برای ما باشد.»
از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در دیدار با شاهزاده رضا پهلوی، بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود تاکید کرد و خواستار تداوم تلاشهای بینالمللی برای حمایت از آنان شد.
زلنسکی ۲۲ اسفند با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از دیدار خود با شاهزاده رضا پهلوی در محل سفارت اوکراین در پاریس خبر داد و نوشت در این دیدار، وضعیت ایران و تحولات منطقه و همچنین عملیات ایالات متحده علیه «رژیم تروریستی» جمهوری اسلامی بهتفصیل مورد بررسی قرار گرفت.
رییسجمهوری اوکراین در این دیدار گفت ساختار رهبری جمهوری اسلامی در جنگ اخیر متحمل «خسارات قابل توجهی» شده و «مهم است که رژیم ایران پیروز نشود و مردم ایران از امنیت جانی و فرصتهای بیشتری برای تعیین سرنوشت خود برخوردار شوند».
به گفته زلنسکی، در این دیدار همچنین درباره راههای تداوم فشارهای بینالمللی و گسترش همکاریها برای تحقق این اهداف بحث و تبادل نظر شد.
به دنبال انتشار خبر دومین دیدار شاهزاده رضا پهلوی با زلنسکی، ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تمام خاک کشور اوکراین هدف مشروع و قانونی برای جمهوری اسلامی است.»