شاهزاده رضا پهلوی در پیامی خطاب به «دلاوران گارد جاویدان» گفت: «از شما، دلیرترین و فداکارترین فرزندان ایران، می‌خواهم که به‌عنوان نیروی پیشگام ملت، به هر شکل ممکن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی را، که اکنون از آسمان زیر ضربات سنگین است، بیش از پیش فرسوده و تضعیف کنید تا زمینه فروپاشی نهایی آن فراهم شود.»

او در عین حال تاکید کرد: «در نظر داشته باشید که این، فراخوانی برای تظاهرات خیابانی نیست؛ بلکه فراخوانی به شما، جوانان گارد جاویدان، برای وارد آوردن ضربه‌های هوشمندانه و مؤثر به سرکوبگران خسته و فرسوده است تا راه برای حضور میلیونی ملت ایران در خیابان‌ها هموارتر شود.»

شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود به گارد جاویدان گفت: « به شما، به شجاعت و فداکاری‌تان درود می‌فرستم. در سه ماه گذشته، هزاران تن از شما در هسته‌های کوچک اما موثر در سراسر ایران جلوه‌هایی درخشان از دلاوری آفریده‌اید. آنچه شما کرده‌اید برای سده‌ها روایت خواهد شد. ملت ایران فداکاری شما و بهایی را که به‌ویژه در ۱۸ و ۱۹ دی برای آزادی میهن پرداخته‌اید هرگز فراموش نخواهد کرد.»

او افزود: «به شما گفته بودم که کمک در راه است. اکنون آن کمک رسیده است.»

شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود به گارد جاویدان گفت: «در عین حال، حفظ جان خود را در اولویت قرار دهید چرا که حضور شما در نبرد نهایی برای حفاظت از سیل میلیونی جمعیت، لازم و ضروری است.»

او گفت: « شما از تبار رستم و کاوه‌اید و دشمنان شما از جنس ضحاک. در این نبرد خیر و شر، میان نور و تاریکی، شما در سوی درست تاریخ ایستاده‌اید و امید و دعای یک ملت بزرگ بدرقه راه شماست.»

شاهزاده رضا پهلوی در پایان پیام خود خطاب به گارد جاویدان افزود: «بی‌صبرانه در انتظار روزی هستم که در نخستین شهر آزادشده ایران در کنار شما بایستم و با هم پیروزی نهایی را رقم بزنیم.»

سامانه گذار آماده در دست گرفتن اداره کشور است

شاهزاده رضا پهلوی، ساعاتی پیش از این پیام، در یک پیام ویدیویی دیگر در روز شنبه ۲۳ اسفند اعلام کرد برای جلوگیری از گسست در اداره کشور پس از سقوط جمهوری اسلامی، برنامه‌ای با عنوان «پروژه شکوفایی ایران» تدوین شده و هم‌زمان شناسایی افراد شایسته برای حضور در «سامانه گذار» در حال انجام است.

شاهزاده رضا پهلوی شنبه ۲۳ اسفند در پیام خود اعلام کرد برای آن‌که ایران با سقوط جمهوری اسلامی دچار گسست در اداره کشور نشود، دو اقدام اساسی شامل «تدوین یک برنامه روشن برای اداره کشور در چارچوب پروژه شکوفایی ایران» و «شناسایی و برگزیدن زنان و مردان شایسته برای حضور در سامانه گذار و اجرای این برنامه» انجام شده است.

به گفته او، «در این فرایند، هم‌میهنان بسیاری با تجارب ارزشمند و تخصص مورد نیاز کشورمان، آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی کشور و خدمت به میهن اعلام کردند».

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه پیام خود گفت: «این روند در چارچوب کمیته بررسی و گزینش اعضای سامانه گذار انجام شده که مدیریت آن بر عهده دکتر سعید قاسمی‌نژاد است.»

او با بیان اینکه «سامانه گذار، با هدایت من، آماده خواهد بود تا به‌ محض سقوط جمهوری اسلامی، زمام اداره کشور را در دست گیرد» تاکید کرد با این اقدامات، در کوتاه‌ترین زمان، نظم، امنیت، آزادی و زمینه‌های رونق و شکوفایی برای ایران فراهم خواهد شد.

شاهزاده رضا پهلوی همچنین در گفت‌وگو با نشریه نیوزنیشن که ۲۳ اسفند منتشر شد، در پاسخ به پرسشی درباره چارچوب زمانی برای فراخوان تظاهرات مردم ایران گفت: «از زمان کشتار هم‌میهنانم که غیرمسلح بودند و در برابر حکومتی قرار داشتند که در سرکوب آن‌ها تردید نکرد، ما مجبور شدیم از مردم بخواهیم برای حفظ امنیت خود در خانه‌هایشان بمانند تا زمانی که شرایط برابر شود و سپس این فرصت را داشته باشند که دوباره به خیابان‌ها بازگردند و اوضاع را در دست بگیرند.»

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال پنجم بهمن در بیانیه‌ای با استناد به مدارک و روایت‌های معتبر، اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در سرکوب هدفمند به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور تهران، کشته‌ شدند.

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه گفت‌وگوی خود تاکید کرد: «جدول زمانی برای فراخوان به‌طور مستقیم به میزان خنثی‌سازی نیروهای سرکوبگر بستگی دارد. کارزارهای هوایی که در روزهای اخیر علیه حکومت آغاز شده، نشان داده‌اند که نه تنها پایگاه‌های اصلی حکومت، بلکه عناصری نیز که حکومت از آن‌ها علیه جمعیت غیرنظامی استفاده کرده است، هدف حمله بوده‌اند.»

به گفته شاهزاده رضا پهلوی، در پایان این کارزار، قطعا فرصت دوباره‌ای ایجاد خواهد شد و زمان امن‌تری برای مردم فراهم می‌شود تا خیابان‌ها را در دست بگیرند: «امیدوارم این آخرین فشار برای وادار کردن حکومت به فروپاشی نهایی و آغاز دوره‌ای تازه برای ما باشد.»



