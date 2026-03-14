هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، اعلام کرد میان اظهارات عباس عراقچی و داده‌های فنی موجود درباره سومین موشک بالستیک منهدم‌شده در مسیر ترکیه «تضاد» وجود دارد.

او گفت این موضوع پس از گفت‌وگو با مقام‌های جمهوری اسلامی، اکنون هم در سطح نظامی و هم در سطح دیپلماتیک در حال بررسی است.

وزیر امور خارجه ترکیه، در کنفرانس خبری مشترک با همتای بنگلادشی خود، در پاسخ به پرسشی درباره واکنش آنکارا به سومین موشک بالستیک جمهوری اسلامی که در مسیر ترکیه منهدم شده، گفت با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در این زمینه گفت‌وگو کرده است.

به گفته فیدان، طرف ایرانی همچنان تاکید می‌کند که هیچ دستوری برای چنین حمله‌ای صادر نشده و تهران ارتباطی با این حمله ندارد.

با این حال، فیدان تصریح کرد که داده‌های فنی و برخی اطلاعات دیگر در اختیار ترکیه قرار دارد که با موضع‌گیری‌های جمهوری اسلامی همخوانی ندارد و در تضاد است.

او افزود این موضوع به‌طور مستقیم با مقام‌های ایرانی مطرح شده و گفت‌وگوها درباره آن در سطوح مختلف ادامه دارد.