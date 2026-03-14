پاریس: هیچ طرح فرانسوی برای توقف جنگ در لبنان وجود ندارد
یک مقام لبنانی به خبرگزاری فرانسه گفت که دولت این کشور در حال آمادهسازی برای تشکیل هیاتی برای مذاکره با اسرائیل در تلاش برای توقف جنگ با حزبالله است و افزود هنوز هیچ تعهدی از سوی اسرائیل به این ابتکار عمل داده نشده است.
او با اشاره به اینکه مقدمات تشکیل هیات در حال انجام است، افزود پاریس و قبرس برای انجام مذاکرات در نظر گرفته شدهاند.
سایت آکسیوس پیشتر نوشته بود دولت فرانسه طرحی را برای پایان دادن به جنگ در لبنان تهیه کرده است که بر مبنای آن، بیروت اسرائیل را به رسمیت بشناسد.
با این حال، وزارت خارجه فرانسه گفت که «هیچ طرح فرانسوی» برای توقف جنگ در لبنان وجود ندارد.
این وزارتخانه در بیانیهای که به خبرگزاری فرانسه ارسال کرد،گفت: «فرانسه از تمایل مقامات لبنانی برای مذاکرات مستقیم با اسرائیل حمایت کرده و پیشنهاد تسهیل آن را داده است.»
در این بیانیه آمده است: «اما تعیین دستور کار این مذاکرات بر عهده طرفین است.»
نمایشگاه دادخواهی «نیمکتهای خالی» جمعه و شنبه، ۲۲ و ۲۳ اسفند، در شهر هانوفر آلمان برگزار شد.
این نمایشگاه با مشارکت و همکاری «شبکه همبستگی معلمان، سندیکای آموزش و پرورش هانوفر، سازمان عفو بینالملل، کارگاه فرهنگی- سیاسی هانوفر، و کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر» برگزار شد.
سعید تبریزی، از برگزارکنندگان نمایشگاه، به ایراناینترنشنال گفت: «تمرکز اصلی این نمایشگاه بر مستندسازی و دادخواهی برای ۲۳۰ دانشآموز بود که در جریان سرکوبهای خونین دیماه ۱۴۰۴ به قتل رسیدند.»
او افزود: «علاوه بر این، نمایشگاه با نگاهی جهانشمول، به سوگ و اعتراض در برابر مرگ کودکانی نشست که در پی بمبارانها و درگیریهای نظامی نیروهای آمریکا و اسرائیل جان خود را از دست دادهاند. پیام اصلی معترضان روشن بود: کودکان نباید قربانی رقابتهای سیاسی و نظامی شوند.»
بر اساس این گزارش، در مراسم افتتاحیه، شهردار هانوفر در سخنانی بر اهمیت حمایت از حقوق بشر تاکید کرد. از دیگر سخنرانان، مسئول سندیکای آموزش و پرورش هانوفر، نماینده سازمان عفو بینالملل، سه نفر از معلمان: اسماعیل عبدی، محمد قربانی، شیوا عاملیراد، و آمنه عسگری، فعال حقوق کودکان، و حسین رییسی، و کیل دادگستری، بودند.
تبریزی گفت: برگزارکنندگان امیدوارند این اقدام گامی در جهت پاسخگو کردن عاملان این جنایت انسانی در مجامع بینالمللی باشد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ۱۹ بهمن در بیانیهای اعلام کرد در جریان اعتراضات سراسری دیماه، ۲۰۰ دانشآموز به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
در این بیانیه که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، آمده بود: «دوصد نیمکت خالی؛ دوصد نام که نباید بیجان میشدند و این پایان نیست. دوصد نام؛ نامهایی که تکرارشان خواهیم کرد تا روز دادخواهی.»
این تشکل افزود: «هر نام یک "کاش" با خودش دارد: کاش زنده بود؛ کاش مدرسهاش هنوز منتظرش بود؛ کاش مادری مجبور نبود نام فرزندش را در فهرستها بخواند. اینها کودک بودند؛ زندگی داشتند، شیطنت داشتند و رویا داشتند، اما دستهایی تصمیم گرفتند که زندگیشان قابل حذف است.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در ادامه بیانیه خود، اسامی دانشآموزان کشتهشده را منتشر کرد و نوشت: «این فهرست آرشیو مرگ نیست؛ کیفرخواستی است علیه سیستمی که کودک را نه صاحب زندگی، که مانعی برای بقای خود میبیند.»
این تشکل با اشاره به تداوم سیاستهای سرکوبگرانه حکومت اضافه کرد: «پس از مرگشان هم دست برنداشتند: نامها را ممنوع کردند، خاکسپاریها را بیصدا پیش بردند و حقیقت را انکار کردند. حذف، انکار و تحریف، ادامه همان سیاستی بود که پیشتر جانها را گرفته بود.»
این تشکل تاکید کرد نیمکتهای خالی در مدارس یادآور جنایات جمهوری اسلامی و سیاستی هستند که «کودک را از کلاس به گورستان فرستاد.»
در پایان این بیانیه آمده است: «ما این نامها را مینویسیم تا آموزش از بیطرفی دروغین بیرون بیاید و جامعه بداند تا وقتی مرگ کودک بیهزینه است، هیچ نظم سیاسیای مشروع نیست... نامها میمانند؛ برای مطالبه، برای پاسخگویی و برای پایاندادن به سیاست قتل کودک.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
خبرگزاری رویترز به نقل از «سه منبع آگاه» نوشت دولت دونالد ترامپ، تلاشهای متحدان خاورمیانهای واشینگتن را برای آغاز مذاکرات دیپلماتیک با هدف پایان دادن به جنگ ایران که دو هفته پیش با حمله هوایی گسترده آمریکا و اسرائیل آغاز شد، رد کرده است.
دو منبع ارشد ایرانی به رویترز گفتند که جمهوری اسلامی نیز احتمال هرگونه آتشبس را تا پایان حملات آمریکا و اسرائیل رد کرده است.
آنها افزودند که چند کشور در تلاش برای میانجیگری برای پایان دادن به این درگیری بودهاند.
رویترز اشاره کرد بیعلاقگی واشنگتن و تهران نشان میدهد که هر دو طرف در حال آماده شدن برای یک درگیری طولانی هستند، حتی با وجود اینکه گسترش جنگ تلفات غیرنظامیان را به همراه دارد و بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران باعث افزایش شدید قیمت نفت میشود.
به نوشته این خبرگزاری، عمان که پیش از جنگ، میانجی مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا بود، چند بار برای باز کردن یک خط ارتباطی تلاش کرده، اما کاخ سفید تاکید کرده است که علاقهای به این کار ندارد.
یک مقام ارشد کاخ سفید تأیید کرد که ترامپ این تلاشها برای شروع مذاکرات را رد کرده و بر پیشبرد جنگ برای تضعیف بیشتر قابلیتهای نظامی تهران متمرکز شده است.
این مقام به رویترز گفت: «او در حال حاضر به این موضوع علاقهای ندارد و ما بدون وقفه به ماموریت خود ادامه خواهیم داد. شاید روزی فرا برسد، اما نه الان.»
یک مقام ارشد دیگر کاخ سفید گفت: « ترامپ گفت که رهبری بالقوه جدید در ایران نشان داده است که میخواهد مذاکره کند و در نهایت مذاکره خواهد کرد. فعلاً، عملیات خشم حماسی بدون وقفه ادامه دارد.»
بر اساس این گزارش، منابع ایرانی گفتند که تهران تلاشهای چند کشور برای مذاکره برای آتشبس را تا زمانی که ایالات متحده و اسرائیل حملات هوایی خود را پایان دهند و خواستههای ایران را که شامل پایان دائمی حملات ایالات متحده و اسرائیل و پرداخت غرامت به عنوان بخشی از آتشبس است، برآورده کنند، رد کرده است.
به گفته سه منبع امنیتی و دیپلماتیک، مصر که پیش از جنگ در میانجیگری مشارکت داشت، نیز تلاش کرده است تا ارتباطات را از سر بگیرد.
در این حال، وزارت خارجه مصر، دولت عمان و دولت جمهوری اسلامی به درخواستهای رویترز برای اظهار نظر پاسخی ندادند.
دولت اقلیم کردستان عراق حمله پهپادی سهشنبه گذشته به کنسولگری امارات متحده عربی در اربیل و همچنین هرگونه حمله که قلمرو و نهادهای این اقلیم و کنسولگریها و هیاتهای دیپلماتیک را هدف قرار دهد، به شدت محکوم کرد.
دولت اقلیم کردستان عراق در بیانیهای نوشت: «این حملات تروریستی علیه اقلیم کردستان بیثباتکننده، نقض آشکار قوانین بینالمللی و حاکمیت اقلیم کردستان و عراق است و هیچ توجیهی ندارد.»
در این بیانیه، از «دولت فدرال» عراق خواسته شد که «مسئولیت قانونی خود را بر عهده بگیرد و محدودیتهای روشنی را برای نیروها، گروهها و شبهنظامیان قانونشکن که به تهدیدی واقعی برای مردم اقلیم کردستان و کل عراق تبدیل شدهاند، تعیین کند.»
دولت اقلیم کردستان عراق اشاره کرد: «در نتیجه حملات و یورشهای غیرقانونی» این نیروها، گروهها و شبهنظامیان، «دهها نفر قربانی شدهاند و خسارات قابل توجهی به اقلیم کردستان و عراق وارد شده است.»
آکسیوس خبر داد که فرانسه پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ در لبنان بین اسرائیل و حزبالله، گروه نیابتی جمهوری اسلامی، ارائه کرده که مستلزم به رسمیت شناختن اسرائیل توسط دولت لبنان است.
این سایت به نقل از «منابع آگاه» نوشت دولت لبنان این پیشنهاد را به عنوان مبنایی برای مذاکرات پذیرفته است، و ایالات متحده و اسرائیل در حال بررسی آن هستند.
بر اساس این گزارش، طرح فرانسه خواستار برگزاری مذاکرات مستقیم اورشلیم و بیروت - که پاریس و واشنگتن از آن حمایت میکنند - در مورد یک «اعلامیه سیاسی» است که طرفین ظرف یک ماه بر سر آن توافق خواهند کرد.
بر پایه این طرح، لبنان علاوه بر به رسمیت شناختن اسرائیل، متعهد به احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی آن کشور خواهد شد. در عین حال، دو کشور بر تعهد خود به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر پایان دادن به جنگ دوم لبنان در سال ۲۰۰۶و توافق آتشبس حاصل شده در نوامبر ۲۰۲۴پس از بیش از یک سال جنگ بین حزبالله و اسرائیل تأکید خواهند کرد.
آکسیوس به نقل از این طرح نوشت دولت لبنان متعهد به جلوگیری از هرگونه حمله به اسرائیل از خاک لبنان و خلع سلاح حزبالله و ممنوعیت فعالیت نظامی این گروه تروریستی خواهد بود.
همچنین نیروهای اسرائیلی ظرف یک ماه از مناطقی که در طول جنگ فعلی تصرف کردهاند، عقبنشینی خواهند کرد. پس از آن، ارتش لبنان در جنوب این کشور مستقر خواهد شد و نیروهای یونیفیل و گروهی از کشورهای منتخب شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه تأیید خلع سلاح حزبالله را بر عهده خواهند داشت.
در این گزارش آمده است که لبنان ملزم به اعلام تمایل خود برای مذاکره با اسرائیل در مورد پیمان عدم تجاوز دائمی خواهد بود و توافقی که به وضعیت رسمی جنگ بین دو کشور از زمان تأسیس کشور اسرائیل در سال ۱۹۴۸پایان میدهد، ظرف دو ماه امضا خواهد شد.
پس از امضای این توافق، ارتش اسرائیل از پنج موضعی که از سال ۲۰۲۴در جنوب لبنان تصرف کرده است، عقبنشینی خواهد کرد.
آکسیوس گزارش داد که آخرین مرحله از پیشنهاد فرانسه، خواستار ترسیم مرزهای اسرائیل-لبنان و لبنان-سوریه تا پایان سال جاری میلادی است.