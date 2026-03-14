بر اساس گزارشها جمعه ۲۲ اسفند در مراسم راهپیمایی روز قدس شماری از مقامهای جمهوری اسلامی در حالی در خیابان حضور یافتند که محافظان و نیروهای امنیتی حلقههای حفاظتی گستردهای پیرامون آنان تشکیل داده بودند.
گزارشها حاکی است حضور مقامهای حکومتی در میان جمعیت راهپیمایان با استفاده از سپر انسانی در میانه ادامه حملات اسرائیل انجام شده است.
گزارشها و ویدیوهای منتشرشده نشان میدهد در جریان راهپیمایی روز قدس در تهران، صدای انفجارهای شدیدی در بخشهایی از پایتخت از جمله شمال و مرکز شهر شنیده شد.
منابع محلی همچنین از هدف قرار گرفتن چند کلانتری و مقر بسیج در تهران خبر دادهاند.
در یکی از ویدیوهای منتشرشده در رسانههای دولتی، ساختمانی در نزدیکی محل تجمع حامیان حکومت در تهران هدف قرار گرفت.
در این ویدیو دیده میشود محمد مخبر، دستیار علی خامنهای، در محل حضور دارد و پس از شنیدن صدای انفجار تلاش میکند واکنش نشان دهد اما در میان حلقه محافظان خود متوقف میشود.
در همین مراسم، احمد خاتمی، امام جمعه تهران، در سخنرانی خود گفت: «به صراحت میگوییم برای استقرار صلح و آرامش باید اسرائیل از بین برود و اثری از آن باقی نماند.»
او افزود: «تا زمانی که آمریکا و اسرائیل وجود دارند، بشریت روی آرامش نخواهد دید و رزمندگان ما این جنایتکاران را از بین میبرند.»
همزمان گزارش شده است غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز با حضور محافظان متعدد در میان راهپیمایان در خیابان حضور داشت.
در زمان مصاحبه او، انفجاری ناشی از حملات اسرائیل در نزدیکی محل برگزاری مراسم رخ داد که پس از آن شمار محافظان پیرامون او افزایش یافت.
بر اساس این گزارشها، پس از وقوع انفجار، محسنی اژهای به جایگاه مقامها نرفت و در میان حلقه محافظان خود باقی ماند.
مجتبی خامنهای و شکاف میان روحانیون و سپاه
ایراناینترنشنال در چهاردهمین روز جنگ در گزارشی اختصاصی نوشت وضع جسمی مجتبی خامنهای و ناتوانی او در برقراری ارتباط مستمر و منظم با مقامها و نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی، موجب واکنش انتقادی و برخی اقدامات سیاسی در میان طیفی از روحانیون حاکم شده است.
بر اساس این گزارش، علیرضا اعرافی، از فقهای شورای نگهبان، از جمله روحانیونی است که با انتقاد از شرایط جسمی و توان مدیریتی مجتبی خامنهای و تضعیف جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی، تلاش میکند قدرت و اختیارات در راس حکومت به شورای موقت رهبری بازگردد.
هفته سخت
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه اعلام کرد ایالات متحده در هفته آینده حملات بسیار سختی علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت ایالات متحده در حال «نابود کردن کامل» جمهوری اسلامی ایران از نظر نظامی، اقتصادی و در حوزههای دیگر است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز جمعه اعلام کرد که مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در جریان جنگ زخمی شده است.
او همچنین درباره جنگ با ایران گفت: «ما به پیشروی ادامه خواهیم داد.»
هگست تاکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی در حال انتقال به پناهگاهها و مناطق غیرنظامی هستند.
او با اشاره به این که «ترامپ برگهای برنده را در دست دارد» گفت که جمعه بیشترین حملات آمریکا علیه اهداف در ایران انجام خواهد شد.
در همین حال، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در گفتوگو با شبکه اسکاینیوز تاکید کرد جنگ با جمهوری اسلامی بار مالی سنگینی برای ایالات متحده نداشته است.
در تحولی دیگر، خبرگزاری دولتی عمان گزارش داد در پی سقوط چند پهپاد در استان صحار، دو نفر کشته شدند.
همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته دهها جنگنده این کشور بیش از ۲۰۰ هدف را در مناطق غرب و مرکز ایران هدف قرار دادهاند.
انفجارها در ایران
پیامها و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال از وقوع حملات و انفجارها در نقاط مختلف ایران در بامداد و ظهر جمعه خبر میدهند.
بر اساس این گزارشها، صدای شلیک موشک و انفجار در دزفول شنیده شده و پادگان نیروی زمینی در این شهر هدف حمله قرار گرفته است.
در استان تهران نیز انفجارهایی در شهر اندیشه در نزدیکی مقر مهمات سپاه، همچنین در پایین گرمدره، نسیمشهر، شهر قدس و مناطقی از شهرری گزارش شده و در برخی مناطق قطع برق رخ داده است.
مخاطبان همچنین از حمله به یک پایگاه موشکی در نزدیکی گلدشت نجفآباد در استان اصفهان، انفجار در حوالی دانشگاه رجایی در کاشان، و شنیده شدن صدای جنگندهها و چند انفجار در منطقه کردان در استان البرز خبر دادهاند.
گزارشها همچنین حاکی از وقوع انفجار در کرج، خرمشهر، برازجان و مناطقی از همدان است. در شمال ایران نیز تاسیسات نیروی هوایی جمهوری اسلامی در بهشهر هدف حمله قرار گرفته و از آتشسوزی و انفجار در محدوده صفیآباد گزارش شده است.
علاوه بر این، مخاطبان از حملات شدید به چند نقطه در بندرعباس خبر دادهاند.
رویدادهای این روز را در اینجا پیگیری کنید.