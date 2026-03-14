ادامه حملات موشکی و پهپادی به افیلم کردستان و مجروح شدن ۲ نفر در کنسولگری امارات
وزارت امور خارجه امارات با انتشار بیانیهای تایید کرد در حمله پهپادی به کنسولگری این کشور در اقلیم کردستان، دو کارمند این کنسولگری زخمی شدهاند.
در پی این حمله، اردن هدف قرار دادن کنسولگری امارات متحده عربی در اقلیم کردستان عراق برای دومین بار در یک هفته را محکوم کرد.
از سوی دیگر، شبکه روداو خبر داد که ساعت ۱۰ صبح شنبه، سامانه دفاعی آمریکا شش پهپاد را در آسمان اربیل رهگیری کرد و یک پهپاد دیگر سلیمانیه را هدف قرار داد.
در همین حال رسانههای اقلیم کردستان گزارش دادند که از روز شنبه ۹ اسفند تا ظهر شنبه ۲۳ اسفند، چهار استان اقلیم کردستان هدف ۳۱۶ حمله پهپادی و موشکی قرار گرفتهاند.
براساس این گزارشها از این تعداد، ۲۶۵ پهپاد و موشک به سمت اربیل و مرزهای این استان و ۴۴ پهپاد و موشک به سمت سلیمانیه و مرزهای این استان شلیک شدهاند. همچنین از آغاز این جنگ تاکنون، پنج پهپاد به سمت استان دهوک شلیک شده یا در مرزهای آن سقوط کرده، و دو پهپاد نیز به سمت مرزهای استان حلبچه پرتاب شدهاند.
بر اساس این آمار، در این حملات تاکنون ۸ نفر کشته و ۴۱ نفر نیز زخمی شدهاند.