گروه حماس از جمهوری اسلامی خواست از حمله به کشورهای همسایه خودداری کند
گروه حماس، شنبه ۲۳ اسفند از جمهوری اسلامی خواست از هدف قرار دادن کشورهای همسایه خودداری کند و در عین حال بر حق حکومت ایران برای دفاع از خود در برابر اسرائیل و آمریکا «با همه ابزارهای موجود و مطابق با هنجارها و قوانین بینالمللی» تاکید کرد.
در بیانیه حماس آمده است: «در حالی که بر حق جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به این تجاوز با همه ابزارهای موجود و مطابق با هنجارها و قوانین بینالمللی تاکید میکنیم، از برادران در ایران میخواهیم از هدف قرار دادن کشورهای همسایه خودداری کنند.»