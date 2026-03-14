حملات پی در پی در تبریز
رسانههای رسمی از انفجارهای شدید و پیدرپی در تبریز خبر دادند. بر اساس روایت شاهدان عینی، از صبح شنبه ۲۳ اسفند چندین بار خانهها در تبریز لرزید و ساکنان لرزشهایی شبیه زلزله را احساس کردند. به گفته شاهدان، ساعت ۸:۴۱ نیز چندین صدای انفجار در نقاطی از شهر شنیده شد.
بر اساس این گزارشها ۷ تا ۸ انفجار در تبریز رخ داد و کارخانه ایدم، کارخانه فولاد آخولا و شرکت بلبرینگسازی هدف قرار گرفتند. به گفته آنان، موج انفجارها شدید بوده است.
پیشتر ارتش اسرائیل برای ناحیه صنعتی غرب تبریز هشدار تخلیه صادر کرده بود.